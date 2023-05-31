RTÜK’e tepki

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) bazı muhalif televizyon kanallarının seçim yayınları hakkında inceleme başlatmasına Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Sınır Tanımayan Gazeteciler ve DİSK Basın İş’ten tepki geldi.

VOA Türkçe’nin konuştuğu DİSK Basın İş Başkanı Faruk Eren, “RTÜK uzun zamandır ‘Saray’ iktidarının bir aparatı haline dönüşmüş durumda. RTÜK Başkanı’nın son açıklaması, gazeteci Çiğdem Toker’in ve iktidara biat etmeyen televizyon kanallarının doğrudan tehdit edilmesi anlamına geliyor. Bu aynı zamanda, ‘Saray’ iktidarının, yeni döneminde basın ve ifade özgürlüğüyle nasıl bir ilişki kuracağını da gösteriyor. Erdoğan’ın seçimin hemen ardından evinden ve ‘Saray’da yaptığı konuşmalardaki intikamcı ve tehditkar üslup da gazetecileri daha zor günlerin beklediğini gösteriyor” dedi. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da RTÜK’ün nihai hedefinin farklı sesleri susturmak olduğunu belirtti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) de RTÜK’ün tutumunu halkın haber alma hakkına sistematik müdahale olarak değerlendiriyor: “RTÜK’ün görevi, seçim biter bitmez medyayı tehdit etmek değildir. Gazetecilere aba altından sopa göstermek hiç değildir.”

Haber Merkezi