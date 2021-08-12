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12 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

RTÜK sansür kurulu oldu

12 Ağustos 2021, Perşembe 18:02
TGC ve TGS’den yapılan açıklamada RTÜK’ün adeta bir sansür kuruluna dönüştüğü ifade edilerek basının hür olması gerektiğine dikkat çekildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ‘yangın uyarısı’na uymayan FOX TV, KRT, TELE 1, Halk TV, Habertürk ve TR 35’e para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Medya örgütleri RTÜK kararlarına tepki gösterdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), RTÜK’ün bu cezalarla yalnız halkın haber alma, bilgilenme, gerçekleri öğrenme hakkını engellemediğini aynı zamanda Anayasa’yı da yok saydığını savundu. Açıklamada, ‘‘RTÜK, verdiği para cezaları ve yayın durdurma kararlarıyla eleştirel medyaya bedel ödettirmektedir. RTÜK yine sansür görevini üstlenmiştir. RTÜK’ü Anayasaya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygı göstermeye çağırıyoruz’’ denildi.

Bu zihniyet kaybedecek

Türkiye Gazeteciler Sendikası da ‘‘Bir sansür kurumuna dönüştürülen RTÜK, yangınları haberleştiren kanallara ceza yağdırdı. Halkın gerçekleri öğrenmesine engel olan, yangını söndürmek yerine sansürlemeye çalışan zihniyet kaybedecek, gazetecilik kazanacak. Basın hürdür sansür edilemez’’ ifadelerini kullandı. VOA Türkçe’nin ulaştığı RTÜK üyesi Okan Konuralp ise iktidarın RTÜK aracılığıyla televizyonları, Basın İlan Kurumu aracılığıyla da gazeteleri baskı altına almaya çalıştığını dile getirdi. Konuralp, ‘‘Beceremiyorlar, iktidarla özdeş kanallar seyredilmiyor, saygın tek bir köşe yazarları yok, milyonlarca dolar harcamalarını rağmen iflas etmiş bir medya yapılanmasına sahipler. Kendi beceriksizliklerinin üstüne örtmek için ceza yağdırıyorlar” şeklinde konuştu.

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