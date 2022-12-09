RTÜK’te yandaş kadrolaşması var

İzmir Milletvekili Atila Sertel, TBMM Genel Kurulu’nda; “Sayın Bakana buradan ihbar ediyorum: RTÜK’ün içinde 40’a yakın Ebubekir Şahin döneminde göreve başlamış olan ve değişik makamlarda çalışan üst düzey bürokrat yakınları, bakan yakınları ve bakan yardımcıları yakınları var.

Bakan yardımcılarının, bakanların, milletvekillerinin ve üst düzey bürokratların çocukları RTÜK’te çalışıyor haram olsun, zıkkım olsun” dedi. Meclis’te RTÜK bütçesi üzerine söz alan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Fuat Oktay’ın konuşmasından bütçenin neresinde halkın olduğunu açıklamak istiyorum. Diyor ki, ‘Biz bu gelirleri yüzde 41 oranında artırarak 3 trilyon 200 milyar liraya ulaşacağını öngörüyoruz’ diyor. Eski parayla söyleyeyim 3 kentilyon 200 katrilyon parayı halkın cebinden toplayacağız diyor. Sayın Bakana buradan ihbar ediyorum: RTÜK’ün içinde 40’a yakın Ebubekir Şahin döneminde göreve başlamış olan ve değişik makamlarda çalışan üst düzey bürokrat yakınları, bakan yakınları ve bakan yardımcıları yakınları var. Bakan yardımcılarının, bakanların, milletvekillerinin ve üst düzey bürokratların çocukları RTÜK’te çalışıyor haram olsun, zıkkım olsun.” ifadelerini kullandı. Ankara - anka

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