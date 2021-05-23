RTÜK’ten ‘fişleme’ hamlesi

RTÜK üyesi İlhan Taşcı; RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in talimatıyla, televizyon ekranlarına ilişkin şikâyetlerde T.C. kimlik numarası ve açık adres bilgilerinin de istenmeye başlandığını açıkladı.

Yeni uygulama ile şikâyet sayısının yüzde 80 civarında düştüğünü belirten Taşcı, “Yasada dahi öngörülmemişken, T.C. kimlik numarasını istemek ve şikâyet için zorunlu hale getirmek kimin kimi, nasıl şikayet ettiğini öğrenmeye dönük, hatta fişleme anlamına gelebilecek nitelikte bir yöntemdir” dedi. Taşçı, “Ekranlardaki yayın ihlalleriyle ilgili şikâyet için T.C Kimlik Numarasını istemek, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen kimlik numarasının ölçülü istenmesi ilkesine de Dilekçe Kanunu’na da aykırıdır. Bu uygulamanın iyi niyetle de yasayla da bağdaşmadığı açıktır” ifadelerini kullandı.

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