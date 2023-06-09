RTÜK toplumu bölüyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Fox TV, Halk TV, TELE 1 ve Flash Haber kanallarına verdiği cezalarla ilgili, “Anayasa’nın 28. maddesine göre; ‘Basın hürdür, sansür edilemez. Basın özgürlüğü de insanların fikirlerini gazete, dergi, radyo ya da televizyon aracılığı ile insanlara ulaştırma özgürlüğünü içerir’. Bu hak, tüm yurttaşlar için eşittir. Ancak RTÜK, sadece iktidarı eleştiren yurttaşların izlediği kanalları cezalandırma görevini sürdürmektedir. Kararlarıyla toplumu ikiye bölmektedir” açıklamasını yaptı.

TGC, RTÜK’ün Fox TV, Halk TV, TELE 1 ve Flash Haber kanallarına verdiği cezalara tepki gösterdi. TGC Yönetim Kurulu tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: “Anayasa’nın 28. maddesine göre ‘Basın hürdür, sansür edilemez. Basın özgürlüğü de insanların fikirlerini gazete, dergi, radyo ya da televizyon aracılığı ile insanlara ulaştırma özgürlüğünü içerir’. Bu hak, tüm yurttaşlar için eşittir. Ancak RTÜK, sadece iktidarı eleştiren yurttaşların izlediği kanalları cezalandırma görevini sürdürmektedir. Kararlarıyla toplumu ikiye bölmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplumun tüm kesimlerini kucaklayacaklarını ifade eden açıklamasının ardından RTÜK, yurttaşları bilgilendiren Fox TV, Halk TV, TELE 1 ve Flash Haber televizyon kanallarına ceza yağdırmıştır. Ya iktidara yakın olanlar! Açıklamada, ayrıca, “İktidara yakın medyayla ilgili halkın şikayetlerini dikkate almayan RTÜK’ün eleştirel yayın yapan medya kuruluşlarına ise en üst düzeyden para cezası ve çok sayıda yayın durdurma kararı vermesi; ölçüsüz, hukuksuz ve tarafsızlıkla bağdaşmayan tutarsız bir davranıştır. RTÜK, yayın durdurma ve para cezalarıyla eleştirel yayın yapan kuruluşların ekonomik olarak zayıflatılıp kapanmalarına neden olacak yaklaşımdan vazgeçmelidir. RTÜK, kuruluş yasasına uygun olarak tüm medya kuruluşlarına eşit mesafede durmayı başarmalı, Anayasa’ya, Basın Kanunu’na uygun kararlar almalıdır.” ifadeleri de kullanıldı. Ankara - anka

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