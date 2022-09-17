RTÜK’ün tarafsızlık karnesi!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, 1 Ocak-15 Eylül arasında televizyon kanallarına verilen cezaları, “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in ‘televizyon kanalları arasında ayrım yapmıyoruz’ dediği tablo bu” notuyla paylaştı.
Taşcı’nın paylaştığı verilere göre yılın ilk 9 ayında Halk TV, Tele1, KRT, FOX TV ve Flash Haber’e toplamda 11,5 milyon TL tutarında 38 ceza kesilirken; A Haber, Ülke TV, Kanal 7, TV-Net’e hiç ceza verilmedi. TGRT Haber, Beyaz TV ve ATV’ye ise birer ceza kesildi.
Ankara - anka