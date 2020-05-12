RTÜK’ün verdiği ceza mahkemeden döndü

Ankara 10. İdare Mahkemesi, Halk TV programcısı Ayşenur Arslan’a verilen yayın yasağı cezasını ‘geçici olarak’ durdurdu.

RTÜK’ün kararı Halk TV’ye tebliğ etmeden, kanalın savunmasını almadan uygulamaya başlaması ve programı durdurmasının hukukî olmadığına hükmeden mahkeme, yasak kararı için tebliğin ve savunmanın alınmasının zorunlu olduğuna hükmetti. Gerçek Gündem’in haberine göre, bu kararla birlikte Ayşenur Arslan’a verilen cezanın uygulanabilmesi ve yasal itiraz sürecinin işlemesi için kararın kanal yönetimine yazılı olarak iletilmesi ve kanalın savunmasının alınması beklenecek. RTÜK 10 gün içinde itiraz hakkını kullansa bile Arslan bu süreçte programını yapabilecek.

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