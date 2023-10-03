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3 EKİM 2023 SALI - YIL: 54

Ruhsatsız silah operasyonlarında 928 şüpheli gözaltına alındı

03 Ekim 2023, Salı 15:50
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 64 ilde "Kahramanlar Operasyonu" kapsamında ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 744 ruhsatsız tabanca, 24 uzun namlulu tüfek, 74 ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 928 şüphelinin gözaltına alındığının bilgisini veren Yerlikaya şunları kaydetti:

"Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun, ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

Bakan Yerlikaya, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlüklerince yapılan operasyonlarda, bazı şehirlerde ele geçirilen ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüphelilerle ilgili şöyle bilgi verdi:

"İstanbul'da 179 tabanca 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 237 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adana'da 107 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 73 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Edirne'de 50 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli silah kaçakçısı gözaltına alındı. İzmir'de 45 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 65 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Mersin'de 30 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 35 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şanlıurfa'da 29 tabanca ele geçirildi, 35 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Diyarbakır'da 25 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 29 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ankara'da 21 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 32 şüpheli şahıs gözaltına alındı."

Yerlikaya operasyona ilişkin görüntülerin yer aldığı videoyu da paylaştı.

AA

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