Rus-Arap parası da kurtarmaz

Rusya’dan gelen paranın Erdoğan’ı kurtarmayacağını söyleyen Yeşilada, ‘Bu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seçim kazandırır mı? Kazandırmaz. Tek oy bile getirmez’ dedi.

Türkiye ve dünya siyasetinin Türkiye ekonomisine yansımasını değerlendiren Atilla Yeşilada, Dr. Artunç Kocabalkan ile katıldığı youtube programında Rusya ve Suudi Arabistan ile olan ilişkilerin ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin fikirlerini paylaştı. Yeşilada, “Rus-Arap parası Erdoğan’ı kurtarmaz” yorumunu yaptı. Bundan sonra dolar TL’nin değer kazanması Erdoğan’a oy kazandırmayacağını söyleyen Yeşilada, ‘Türkiye’de halkın derdi işsizlik, yoksulluk. Bunları TL değer kazansa da çözemiyorsun’ dedi.

HALKIN DERDİ İŞSİZLİK, YOKSULLUK

Yeşilada ekonominin önündeki en önemli çıkmazı şöyle ortaya koydu: “Bundan sonra dolar TL’nin değer kazanması da Erdoğan’a oy kazandırmaz. Türkiye’de halkın derdi işsizlik, yoksulluk. Bunları TL değer kazansa da çözemiyorsun. TL’nin değer kazanması da bundan sonra harcamalar tarafından enflasyonu körükleyecek bir etki yapacaktır.” Yeşilada bundan sonra enflasyonun denetlenmesi için araç olarak kredi miktarının seçildiğini belirterek, “İş dünyasının şikayetleri de bundan” dedi. Yeşilada, marttan itibaren seçimlere yaklaştıkça KKM’den çok hızlı bir çözülme görüleceğini söyledi.

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Türkiye’ye hangi ülkelerden kaç para geldi?

Türkiye’ye Rusya’dan 15 milyar dolar, Suudi Arabistan’dan 20 milyar dolar geldi iddiası ile ilgili tartışmaları sürüyor. Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalar yapmaya devam ediyor. Babuşcu, Türkiye’ye paranın geldiği ülkeleri ve miktarını açıkladı. Babuşçu, Türkiye’ye Rusya ve Ukrayna’dan para geldiğini belirterek, son 15 günde rezervlerdeki artışın 6-7 milyar doları bulduğunu ifade etti. Babuşçu ayrıca, iktidarın seçime kadar döviz kurunu dengede tutmak için 100 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Haber Merkezi