Rus oligarkların yatları Türkiye’de

Britanya’nın çok satan tabloidlerinden Daily Mail, Batı yaptırımlarından kaçan Rus oligarklarına ait en az 11 yatın Türkiye’de olduğunu yazdı.

Daily Mail’in haberine göre bu 11 yattan dördü Chelsea’nin eski sahibi olan Roman Abramovich’a ait. Haberde Garcon adlı 17 milyon sterlin değerinde yatın konum verisi kapalı bir biçimde Göçek Azure Marina’da, 32 milyon sterlin değerinde Halo’nun yine Göçek’te, 430 milyon değerindeki My Solaris’in de Bodrum’da olduğunun tespit edildiği bildirildi. Abramovich’e ait olan bir başka yat Eclipse’in de geçen hafta Göçek açıklarında görüldüğü ifade edildi. Daily Mail, normalde bu yatta 95 kişinin çalıştığını, ancak bu sayının mevcut olarak 5’e kadar düştüğünü; bu sebeple de bir “hayalet gemiye” benzediğini ifade etti. 400 milyon sterlin değerindeki Eclipse’te helikopterlerin inebileceği iki alan, iki yüzme havuzu, bir disko ve hatta hava savunma sistemi bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın oligarklardan Dmitry Kamenshchik’in 135 metrelik 339 milyon sterlin değerindeki süperyat Flying Fox’un da Göçek’teki Azure Marina’da Abramovich’e ait Garcon’un yanında olduğu ifade edildi.

Daily Mail, 'Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya’ya yakın olması bu duruma yardımcı oluyor' değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi