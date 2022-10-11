Rüşvette de ilk sıralardayız

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün “Yolsuzluğun İhracı 2022 Raporu”nda; Türkiye, bu yıl da OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi ile ilgili yasaları “az uygulayan/hiç uygulamayan” ülkeler arasında yer aldı.

Yolsuzlukla mücadelede Tanzanya bizi geçti

Rapora ilişkin açıklamada, “2020 İhracat Yolsuzluğu Raporu’ndan bu yana yasal çerçevede, yaptırım sisteminde veya içtihatta başka önemli bir gelişme olmadı. Bunun, artan kutuplaşma ve toplumsal kaynaşmaya zarar veren Türkiye’nin giderek artan otoriter iklimi ve yaklaşan 2023 genel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgisi olduğu söylenebilir. Ayrıca, düzgün işleyen bir yargı sisteminin mevcut hükümetin otoritesini baltalayabileceği ve dolayısıyla hükümetin bağımsız bir yargı istemediği tartışılan sorun başlıkları arasında” ifadelerine yer verildi.

Rapor kapsamında Türkiye’ye yönelik öneriler şöyle aktarıldı: “Yurt dışı rüşvet iddialarının ileriye dönük ve etkili bir şekilde soruşturulması. Kamuoyunda yurt dışında verilen rüşvet konusunda farkındalık yaratılması ve özel sektör çalışanları ile kamu görevlilerinin kurumlarda yolsuzlukla mücadele bilincinin artması için eğitilmesi.”

Ankara - Anka