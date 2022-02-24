"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Rusya, belirli şartlar karşılanırsa Ukrayna ile görüşüleceğini açıkladı

24 Şubat 2022, Perşembe 16:08
Kremlin Sözcüsü Peskov, "belirli şartlar" içerisinde Ukrayna yönetimi ile görüşebileceklerini belirterek, "Bu şartlar, tarafsızlık durumu ve silahların konuşlandırılmasının reddedilmesiyle ilgili. Eğer Ukrayna yönetimi bunu konuşmaya hazırsa." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Askeri operasyonun süresine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karar vereceğine işaret eden Peskov, "Hedefler, Putin tarafından Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve nazizmden arındırılması olarak tanımlandı. Her ikisi de ülkemiz ve halkımız için tehdit oluşturuyor. Zaman çerçevesi, sonuçlara ve ilerlemeye bağlı olacak ve doğal olarak Putin tarafından tanımlanacak.” ifadelerini kullandı.

Dmitriy Peskov, Ukrayna yönetimiyle ilgili temas kurmaya hazır olup olmadıklarına yönelik soruya, "Putin, kırmızı çizgimiz olan sorunların çözülmesi için Ukrayna'dan ne bekleyeceğimiz konusundaki vizyonunu formüle etti. Bu şartlar, tarafsızlık durumu ve silahların konuşlandırılmasının reddedilmesiyle ilgili. Eğer Ukrayna yönetimi bunu konuşmaya hazırsa.” yanıtını verdi.

Ukrayna’ya yönelik askeri harekatın başlamasıyla Rus piyasalarında ve rublesinde yaşanan değer kayıplarıyla ilgili de konuşan Peskov, "Piyasaların duygusal tepkisi zaten öngörülmüştü ve tepki süresinin olabildiğince kısa olması için gerekli tüm önlemler alındı." dedi.

Peskov, Putin’in bugün Rusya’daki şirketlerin üst düzey yöneticileriyle de bir araya geleceğini aktardı.

AA

Etiketler: Rusya, Ukrayna
Okunma Sayısı: 321
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Belarus'tan Ukrayna'ya balistik füze ateşlendi

    Lavrov: Diyaloğa her zaman açığız

    AB'den 'mülteci' açıklaması

    Çin ve Rus dışişleri bakanları telefonla görüştü

    Rusya, belirli şartlar karşılanırsa Ukrayna ile görüşüleceğini açıkladı

    "Operasyonun ne zaman biteceğine Putin karar verecek"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

    Külliyedeki Güvenlik Zirvesi sona erdi

    Almanya Başbakanı'ndan Putin'e 'saldırıları durdur' çağrısı

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'ya tepki

    İran'dan Rusya ile Ukrayna krizinde "siyasi çözüm" çağrısı

    NATO'dan savunmayı güçlendirmek için ek adım kararı

    Ukrayna, Rusya ile diplomatik ilişkileri kesti

    "Ukrayna'daki 7,5 milyon çocuğun hayatından 'derin endişe' duyuyoruz"

    Boris Johnson, NATO liderlerini 'acil' toplantıya çağırdı

    Rus askeri araçları Kırım üzerinden Ukrayna'ya geçiyor

    Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Bu savaşı kazanacağımıza inanıyoruz

    Ukrayna: 50 Rus öldürüldü

    Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına "olduğunuz yerde kalın" çağrısı

    Ukrayna, eski askerlere silah dağıtmaya hazırlanıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    BİK’te yönetim değişti, uygulama da değişir mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Yusuf (as) ile Züleyha’nın imtihanı
    Risale-i Nur'dan

    Çok masumların hukukunu zayi eden fitneler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    Yedinci Söz ve biz
    Cevher İLHAN

    Türkiye KHK zulmünden kurtarılmalı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Evlât yetiştirme meselemiz (4)
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman ve Yazılmamış Destanlar
    Genel

    Model ülke umudu tek adam rejimiyle söndü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.