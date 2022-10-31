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31 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Rusya çekildi, anlaşma çöktü

31 Ekim 2022, Pazartesi 17:00
Ukrayna, Rusya’nın, Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasından çekilme kararından sonra Kiev’in tahıl ihracatının artık “imkansız” hale geldiğini açıklarken, Türkiye sorunun çözümü için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Tahıl koridorunun askıya alınması hakkında MSB'den açıklama

 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Ukrayna’nın tahıl ihracatının durmasından “derin endişe duyduğunu” bildirdi.

Ukrayna Alt Yapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Rusya’nın, Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasından çekilme kararından sonra Ukrayna limanlarından tahıl yüklü tankerlerin ayrılmasının artık imkansız hale geldiğini bildirdi.

Euronews Türkçe’nin haberine göre Ukraynalı bakan, Rusya’nın kararından sonra toplam 218 tankerin bloke durumda olduğunu bildirdi. Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, sorunu çözmek için Rus ve Ukraynalı yetkililerle görüştüğü bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres riyasetinde 22 Temmuz’da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi belgesi kapsamında Müşterek Koordinasyon Merkezi kurulduğu hatırlatıldı.

Haber Merkezi

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