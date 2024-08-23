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24 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Rusya ile kara devriyesi yeniden başladı

23 Ağustos 2024, Cuma 20:30
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Rusya Federasyonu tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve ara verilen birleşik kara devriyesinin yeniden başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, birleşik kara devriyesi faaliyetinin, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında 22 Ekim 2019'da imzalanan "Soçi Mutabakatı" ve uygulama esaslarına göre Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nin batısında ve doğusunda icra edildiği anımsatıldı.

İlk birleşik kara devriyesi faaliyetinin 1 Kasım 2019'da gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5 Ekim 2023'e kadar 344 birleşik kara devriyesi faaliyeti icra edilmiş, bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle devriye faaliyetleri durdurulmuştur. Türkiye ile Rusya Federasyonunca gerçekleştirilen birleşik kara devriyesi faaliyeti, 22 Ağustos 2024'te 4 araç (2 Pars, 2 Kirpi-2) ve 24 personelin katılımı ile Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nin doğusunda yeniden başlatılmıştır.

Ülkemiz sınırlarının ve bölgedeki sivil halkın güvenliğinin sağlanması, Suriye'nin kuzeyinde istikrarın tesis edilmesi, Türkiye'nin ABD ve Rusya Federasyonu ile vardığı mutabakat gereği bölgeden çıkması gereken PKK/YPG-SDG terör örgütüne ait kontrol noktası, karargah ve askeri yapıların tespit edilmesi, terörle mücadelede Türk-Rus işbirliğinin sergilenmesi maksadıyla birleşik kara devriyesi faaliyetine müteakip dönemde devam edilmesi planlanmaktadır."

AA

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