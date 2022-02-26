Rusya’yı korkutan demokratik değerler

+GerçekTV’de yayınlanan Sınırsız programında Alin Ozinian, Dış Politika Uzmanı Suat Kınıklıoğlu ile gündeme dair konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimle ilgili bugün gelinen noktayı sadece NATO’nun genişlemesine indirgemenin yanlış olduğunu vurgulayan Kınıklıoğlu, “NATO’nun genişlemesini istemeyen birçok insan vardır. Bugün Putin evrensel değerleri istemiyor. Ukrayna eğer batılı normlarla yaşayabiliyorsa, demokratik bir ortamda ekonomisini büyütebiliyor ve Avrupa ile entegre olabiliyorsa bu Rusya için bir tehdit. Buradaki asıl mesele şu anda Rusya’yı yöneten kesimde evrensel değerler de yaşayan Ukrayna’yı tehdit olarak görmesidir. Bugün Türkiye’de nasıl Avrasyacılar bu evrensel değerlere itiraz ediyorlarsa Rusya’nın durumu da aynı” dedi.

Haber Merkezi