S-300’lere, S-400’lere ihtiyacımız yokmuş!

ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün Türkiye’nin kendi hava savunma sistemlerini yaptığını hatırlatarak “S-300’lere, S-400’lere ihtiyacımız yok. Onlara ihtiyacı ortadan kaldırıyoruz. Bu bizim görevimiz” dedi.

Toplam maliyeti 2,5 milyar doları (47 milyar 500 bin lira) bulan S-400’ler için Türkiye yüzde 45 peşin ödemişti. Yani 1 milyar 125 milyon dolar (21 milyar 375 milyon lira). Dahası, Türkiye’nin Rusya’dan S-400’ler satın alması, ABD ile ilişkilerin gerilmesine yol açmıştı. ABD, Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında S-400 aldığı için Türkiye’ye yaptırım uygulamış ve F-35 programından çıkarmıştı. Görgün’ün açıklamasına göre Siper testlerinde 100 km (60 mil) uzaklıktaki hedefler vuruldu. Türkiye F-35’ler için 1,25 milyar dolar (23 milyar 750 bin TL) ödemişti. Bloomberg, haberinde bu açıklamanın ‘Washington tarafından memnuniyetle karşılanabileceğini’ belirtti. Haber Merkezi

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