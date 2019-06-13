S-400'e ilişkin son gelişmeler

MillÎ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın mektubuna ilişkin olarak, “üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını” belirterek, “gerekli cevabı hazırlıyoruz” dedi.

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ABD, Hindistan'a da S-400 baskısı yapıyor

Rusya: S-400 konusundaki sorumluluklarımızı yerine getireceğiz

Akar: Mektuba cevabı hazırlıyoruz

Bakan Akar, 7’inci Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye savunma bakanları toplantısına katılmak üzere bulunduğu Azerbaycan’ın Gebele kentinde gazetecilerin konuya ilişkin sorularını cevapladı. Bakan Akar, “Mektupta, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik işbirliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklenti dile getirilmekte ve görüşmelere devam edilmesinin” öneminin ifade edildiğini belirtti. Akar ancak mektubun “Üslubunun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını” gördüklerine dikkat çekerek, gerekli çalışmaların yapıldığını ve “Gerekli cevabı hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu cevabı kendilerine vereceğiz” şeklinde konuştu. Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Haziran ayı sonunda Brüksel’de NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde bir araya geleceklerini, ayrıca yarın da bir telefon görüşmesi yapacaklarını kaydetti. Bakü - aa

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S-400 yaptırımları, yatırımcıyı ürkütür

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzelerini teslim alması halinde ABD’nin “açıkça” Türkiye’ye yasaları doğrultusunda yaptırım uygulama ihtimali olduğunu; yaptırımların doğrudan etkisi hafif kalsa da, Türkiye’ye yönelik yatırımcı algısına büyük etkisi olabileceğini vurguladı. Cumhuriyet’in haberine göre Fitch gelişmekte olan Avrupa ülkeleri biriminin başında bulunan Paul Gamble, düzenlenen telekonferansta, mayıs ayında açıkladıkları Türkiye ekonomisi için bu yıl yüzde 1.1 olan daralma tahminini değiştirmediklerini ifade ederken, ikinci çeyrekte ekonominin bir öncekine kıyasla daralmasını öngördüklerini söyledi.

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Teslimat Temmuz’da

Türkiye’nin ABD tarafından yapılan uyarılara rağmen Rusya’dan almaya hazırlandığı S-400 füze savunma sistemi konusunda Moskova’dan yeni açıklamalar geldi. Ankara-Washington hattında krize neden olan S-400’lerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, “Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşmalar zamanında ve belirlenen çerçevede uygulanıyor. Karşılıklı sorun yok” ifadesini kullandı. Uşakov, füzelerin Temmuz ayında Türkiye’ye teslim edilmesinin planlandığını sözlerine ekledi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da ABD’nin baskısına karşın Moskova’nın S-400 anlaşmasının yerine getirileceği konusunda garanti verip veremediği yönündeki bir soruyu yanıtladı. Sputnik’in haberine göre Ryabkov, “Tüm yükümlülüklerimiz zamanında ve tam kapsamlı bir şekilde yerine getirilecek. Mevcut anlaşma ve diğer belgelerden herhangi bir sapma yok” dedi.