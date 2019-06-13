"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

S-400'e ilişkin son gelişmeler

13 Haziran 2019, Perşembe 00:48
MillÎ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın mektubuna ilişkin olarak, “üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını” belirterek, “gerekli cevabı hazırlıyoruz” dedi.

Türkiye: Tavrımız net

ABD, Hindistan'a da S-400 baskısı yapıyor

Rusya: S-400 konusundaki sorumluluklarımızı yerine getireceğiz

Akar: Mektuba cevabı hazırlıyoruz 

Bakan Akar, 7’inci Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye savunma bakanları toplantısına katılmak üzere bulunduğu Azerbaycan’ın Gebele kentinde gazetecilerin konuya ilişkin sorularını cevapladı. Bakan Akar, “Mektupta, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik işbirliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklenti dile getirilmekte ve görüşmelere devam edilmesinin” öneminin ifade edildiğini belirtti. Akar ancak mektubun “Üslubunun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını” gördüklerine dikkat çekerek, gerekli çalışmaların yapıldığını ve “Gerekli cevabı hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu cevabı kendilerine vereceğiz” şeklinde konuştu. Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Haziran ayı sonunda Brüksel’de NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde bir araya geleceklerini, ayrıca yarın da bir telefon görüşmesi yapacaklarını kaydetti. Bakü - aa

***

S-400 yaptırımları, yatırımcıyı ürkütür

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzelerini teslim alması halinde ABD’nin “açıkça” Türkiye’ye yasaları doğrultusunda yaptırım uygulama ihtimali olduğunu; yaptırımların doğrudan etkisi hafif kalsa da, Türkiye’ye yönelik yatırımcı algısına büyük etkisi olabileceğini vurguladı. Cumhuriyet’in haberine göre Fitch gelişmekte olan Avrupa ülkeleri biriminin başında bulunan Paul Gamble, düzenlenen telekonferansta, mayıs ayında açıkladıkları Türkiye ekonomisi için bu yıl yüzde 1.1 olan daralma tahminini değiştirmediklerini ifade ederken, ikinci çeyrekte ekonominin bir öncekine kıyasla daralmasını öngördüklerini söyledi.

***

Teslimat Temmuz’da 

Türkiye’nin ABD tarafından yapılan uyarılara rağmen Rusya’dan almaya hazırlandığı S-400 füze savunma sistemi konusunda Moskova’dan yeni açıklamalar geldi. Ankara-Washington hattında krize neden olan S-400’lerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, “Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşmalar zamanında ve belirlenen çerçevede uygulanıyor. Karşılıklı sorun yok” ifadesini kullandı. Uşakov, füzelerin Temmuz ayında Türkiye’ye teslim edilmesinin planlandığını sözlerine ekledi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da ABD’nin baskısına karşın Moskova’nın S-400 anlaşmasının yerine getirileceği konusunda garanti verip veremediği yönündeki bir soruyu yanıtladı. Sputnik’in haberine göre Ryabkov, “Tüm yükümlülüklerimiz zamanında ve tam kapsamlı bir şekilde yerine getirilecek. Mevcut anlaşma ve diğer belgelerden herhangi bir sapma yok” dedi.

Okunma Sayısı: 74
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB’ye üyelik egemenliği güçlendirir

    Katarlılar yatırımını çekti

    Ekrana uzun süre bakmak uyku sağlığını bozuyor

    Tuzu azaltmak, ömrün uzamasına vesile olabilir

    İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: Türkiye kavgacı dilden yoruldu

    Acılı ailelere plastik mermili müdahale

    Erdoğan: Türkiye S-400 sistemini almıştır, biz bu işi bitirdik

    Fransa'da Müslümanlar hakkında yeni reform paketi

    Kredi kartlarında taksit sınırı artırıldı

    Türkiye Küresel Barış Endeksi'nde sondan 12. sırada

    'Uluslararası toplumdaki bölünmüşlük, savaşları büyütüyor'

    Türkiye ile KKTC'nin ortak askeri tatbikatı sona erdi

    Karamollaoğlu: Devlet aşiret yönetir gibi yönetilmez

    Kılıçdaroğlu: 23 Haziran hakkı sahibine teslim etme seçimidir

    Tunceli şehidi Ökkeş Ede ebediyete uğurlandı

    Semiha Yıldırım’dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür

    Rusya, Türkiye'den gönderilen 20 ton kayısıya el koydu

    Zarif: BAE bölgedeki ikinci İsrail olmak istiyor

    Beşiktaş'taki terör saldırısının faillerinden biri yakalandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: Türkiye kavgacı dilden yoruldu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kaybetme paniği
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Sinek düşmanlığı mı, Said Nursî düşmanlığı mı?
    Sinan Özden

    Toplumun kanayan yarası: Samimiyetsizlik
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasinin 1. ve 2. şartı
    Faruk ÇAKIR

    Büyükelçiyi dinler misiniz?
    Genel

    Katarlılar yatırımını çekti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Yeni bir halhal mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.