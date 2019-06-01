S-400 endişesi

Reuters’a konuşan iki üst düzey Türk yetkili, S-400 krizinde olası ABD yaptırımlarıyla ilgili Ankara’daki endişelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kadar ulaştığını iddia etti.

Türkiye ile ABD arasındaki S-400 krizinde, Washington’un yaptırım tehditlerini sürdürmesinin Ankara’da endişeleri arttırdığı belirtildi. Reuters haber ajansına konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen üst düzey iki Türk yetkili, Türk Silâhlı Kuvvetleri’ne yönelik olası ABD yaptırımı ve F-35 uçaklarının teslimatının iptal edilmesiyle ilgili endişelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kadar ulaştığını iddia etti. Yetkililerden biri yaptığı değerlendirmede, “Bazı üst düzey yetkililer bu teslimatın (S-400), en azından Haziran ayında yapılmasına karşı çıkıyor. Bir üst düzey yetkili bu görüşünü Erdoğan’a da iletti” diye konuştu. Aynı yetkili, S-400 teslimatına karşı çıkan Ankara’daki görevlilerin NATO ile ilişkileri bozacağı, ABD’nin yaptırımlarını devreye sokacağı ve Amerikan yapımı Patriot füzelerini tamamen devre dışı bırakacağı endişesini taşıdığını aktardı. Ajansa konuşan ve Rusya ile varılan S-400 anlaşmasının içeriğine hakim olan diğer Türk yetkili de, muhtemel ABD yaptırımlarının başkentte endişe oluşturduğunu doğruladı, ancak Türkiye’nin pozisyonundan geri adım atmayacağını söyledi.

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