S-400’ler depoda çürüyecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce Türkiye-ABD ilişkilerinde krize sebep olan S-400’lerin nisan ayında aktive edileceğini açıkladığı hava savunma sisteminin aktivasyonunun Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenmesi Meclis gündemine taşındı.

İYİ Parti Millî Güvenlik Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin akıbetini sordu. Çıray, “Reuters’ın haberine göre S-400 hava savunma sisteminin aktive edilme planının ertelendiği doğru mudur? Eğer doğruysa hangi tarihe ertelenmiştir? Erteleme süresiz bir erteleme ise bu S-400’lerin asla aktive edilmeyeceği anlamına mı gelmektedir? Eğer böyleyse, Türk Milletine 2,5 milyar dolar maliyeti olan S-400 savunma sistemi, Reuters ajansının geçtiği gibi gerçekten depoda çürümeye mi terk edilecektir?” sorularını yöneltti.

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