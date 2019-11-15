S400’ler için yüzde 15’lik ödeme iddiası

Beş S400 hava savunma sistemi satışı için geçen yılın Ekim ayında imzalanan anlaşma çerçevesinde Rusya’ya 850 milyon dolar ödeme yapıldığı belirtildi.

Hindistan’ın, ABD’nin satın almasına karşı çıktığı Rusya’nın S400 hava savunma sistemlerinin toplam ücretinin yüzde 15’ini ödediği ileri sürüldü. Haberde kaynaklardan birinin, “Beş sistemin hepsinin teslimatının 2025 yılına ertelenmesi konusunda bazı endişeler vardı. Ancak ödeme yapıldı, ilk sistemin 16 ila 18 ay içinde teslim edilmesi bekleniyor.” dediği aktarıldı. İki ülkenin ABD yaptırımlarından kaçınmak için alternatif ödeme modelleri üzerinde çalıştığı belirtiliyordu.

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