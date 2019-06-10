Saadet Partisi adayı Gökçınar’ın oğulları işten çıkarıldı

Seçim kampanyası sürecinde bir oğlunun işine son verilen Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar, diğer oğlunun da sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Gökçınar’ın Borsa İstanbul’da uzman yardımcısı olarak çalışan oğlu H. İbrahim Gökçınar’a da askerlik görevi sonrası işine son verildi bildirilmişti. Milli Gazete’ye konuşan Gökçınar, “Bir kere mağduriyet seçim kriterlerinden biri değildir. Öyle olsaydı en çok mağdur edilen benim” dedi. Gökçınar, “Mağduriyet yarıştıracak değilim, sadece zihin açmak için söylüyorum. Ben Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğum için benim oğlumun işine son verildi. 3 yıldır Borsa İstanbul’da çalışıyordu, performansı da oldukça iyi olmasına rağmen askerden döndükten sonra işten çıkarıldı. 5 milyon işsiz gencimizin olduğu ülkemizde ben oğlumun işsiz kalmasını gündem yapacak değilim. Yalnız olayın basında farklı şekillerde yer alması dolayısıyla doğru anlaşılması için bazı açıklamalar yapma gereği duyduk. Benim aziz hemşehrilerim beni yanlış anlamasın, ben asla mağduriyet yapmıyorum. Kafalarınızdaki boşlukları doldurmak için, sandığa giderken nasıl bir zihniyetle karşı karşıya olduğunuzu bilin diye söylüyorum. Ben sadece böyle bir üslubun İstanbul’da yaşanıyor olmasından üzüntü duyuyorum.”