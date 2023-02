Sadece beton bloklar değil, ahlâk da çürümüş

Erdoğan’ın “Kızılay nerede?” diye soran depremzedeye hakaretleri tepki çekti.

Recep Gören - ANKARA

İYİ PARTİ LİDERİ MERAL AKŞENER: “Ülkemizin içine hapsedildiği tek adam sistemiyle, devletimizin kurumsal yapısının, nasıl can verdiğini, senelerdir anlatıyoruz. 6 Şubat’ta sadece deprem gerçeğiyle yüzleşmedik. Sadece beton blokların değil, ahlâkın da çürüdüğü gerçeğiyle yüzleştik.”

DP LİDERİ GÜLTEKİN UYSAL: Bir psikiyatri uzmanı şöyle diyor: “Kişi haksız olduğunu kabullenemediği durumlarda hakaret yolu ile bu duygusunu bastırmaya çalışabilir. Haksızlığı ile yüzleşeceği korkusu ile durumu örtmeye çalışarak hakaret yoluna başvurabilir.”

CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU: “Depremler ve milyonlarca evsiz ülkesinde, vatandaşına hakaret eden sistem kurdular. Böyle rezil ve kepaze bir sistem. O kadar çok düzelteceğimiz şey var ki, tuz koktu tuz!” CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak: “Küfür etme, istifa et.”

DEVA PARTİSİ LİDERİ ALİ BABACAN: “Depremin yaralarını saracağına, depremzedelere yardım ulaştıracağına halkımıza hakaret ediyor. Cumhura küfreden, hakaret etmeden konuşamayan Cumhurbaşkanı mı olur?” DEVA Genel Başkan Yardımcısı Ekmen: “Bu öfke neden?”

***

Sadece beton bloklar değil, ahlâk da çürüdü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaşaşanan depremle ilgili, “Sadece betonblokların değil, ahlâkın da çürüdüğü gerçeğiyle yüzleştik” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 1999 depreminin üzerinden geçen, 24 yılın ardından, 6 Şubat’ta, sadece deprem gerçeğiyle yüzleşilmediğini belirterek, “Biz aslında, 24 yıl sonra, hiçbir dersin alınmadığı gerçeğiyle yüzleştik. Sadece beton blokların değil, ahlakın da çürüdüğü gerçeğiyle yüzleştik. Yapı denetim sisteminin, işlemediği gerçeğiyle yüzleştik. Rant sevdasının, hırsızlığın, yolsuzluğun, acı reçetesiyle yüzleştik. İmar affının, çözüm değil, tam tersine, ölüm fermanı olduğu gerçeğiyle yüzleştik. Tedbirsizlikle, iş bilmezlikle, liyakatsizlikle yüzleştik” dedi.

İlk 72 saat önemliydi ama...

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, 1999 depremini bizzat yaşamış, yakınlarını kaybetmiş birisi olduğunu söyleyen Akşener, “Dolayısıyla, deprem gerçeğiyle yüzleşmenin, ne demek olduğunu, iyi biliyorum. 99 depremi, hepimize çok şey öğretti. Mesela bunlardan biri; ilk 72 saatin önemiydi. Arama kurtarma çalışmalarının, yapıldığı yerlerde, ayak altında dolaşmamak, oradaki çalışmalara, engel olmamak çok önemlidir. Çünkü ilk 72 saatte, en büyük ihtiyaç; enkaz altındaki vatandaşlarımızın kurtarılması ve bölgeye gerekli desteğin, en hızlı şekilde sağlanmasıdır” şeklinde konuştu.

İnsanlar cenazesine kefen bulamadı

Akşener, “5. günde bile, hâlâ arama kurtarmanın ulaşamadığı enkazlar vardı. O enkazların başında, binlerce insanımız, yakınlarının, enkaz altında, gün geçtikçe azalan seslerini dinlediler. Evlatlarını çıkarma ümidiyle, günlerce beklediler. Kimisi, evladının sesini duymuş. Enkaz altındayken, onunla konuşmuş. Yüzlerce kiloluk betonları, elleriyle kaldırmaya çalışmış. Ama beklediği yardım gelmemiş. Acısına, bir de bu çaresizliğin getirdiği acı eklenmiş. Enkaz altından kurtulan vatandaşlarımızın, çektiği çile de ayrıydı. Cenazesine, kefen bile bulamayan, insanlarımız vardı. Depremin, 7’nci gününde bile, çadır bekleyen aileler vardı. Dondurucu soğukta, barınma, ısınma ve hijyen ihtiyaçlarını karşılayamayan, günler boyunca tuvalet sorunuyla uğraşan, vatandaşlarımız vardı” şeklinde konuştu.

Erdoğan ve ekibinin acizliğini görüyoruz

“Ülkemizin içine hapsedildiği, tek adam sistemiyle, devletimizin kurumsal yapısının, nasıl can verdiğini, senelerdir anlatıyoruz” diyen Akşener, “Ancak ne yazık ki, bu gerçek, kendisini, kriz anlarında daha net belli ediyor. Ormanlarımız yanıyor; Söndürecek uçağımızın olmadığını, yangın sırasında öğreniyoruz. Paramız, ani kur ataklarıyla pul oluyor; Merkez Bankamızda para kalmadığını, dolar, 3 katına çıktığında öğreniyoruz. Ve maalesef, deprem oluyor. Binlerce vatandaşımız, enkaz altında yardım bekliyor, soğukta çadır bekliyor, tuvalet bekliyor, aş bekliyor; ve biz, iktidarın hiçbir ciddi hazırlığının olmadığını, afet yönetiminin çöktüğünü, Sayın Erdoğan ve ekibinin, acizliğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Hiç kimse sorumluluk almıyor

İktidarın karar mercii olduğu kadar, aynı zamanda, sorumluluk mercii olduğunu dile getiren Akşener, “Ancak Ak Parti iktidarında, hiç kimse sorumluluk almıyor. Hiç kimse, hesap vermiyor. Bir Allah’ın kulu bile, istifa etmiyor. Ne diyeyim. Yazıklar olsun. Onlar zerre utanmıyor ama ben utanıyorum. Onlar adına utanıyorum. Bu ciddiyetsizlikten utanıyorum. Bu yüzsüzlükten utanıyorum. Bu arsızlıktan utanıyorum. Vatandaşını en zor anında, yalnız ve çaresiz bırakan, bu liyakatsizlikten utanıyorum” dedi.

***

Uysal: Haksızlığını kabul etmiyor, hakaret ediyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Erdoğan’ın sözlerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uysal, “”Bir Psikiyatri Uz. şöyle diyor; “Kişi haksız olduğunu kabullenemediği durumlarda hakaret yolu ile bu duygusunu bastırmaya çalışabilir.Haksızlığı ile yüzleşeceği korkusu ile durumu örtmeye çalışarak hakaret yoluna başvurabilir” Konu siyasetin değil,psikolojinin alanına giriyor!” dedi.

Tuz koktu tuz!

CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu, “Depremler ve milyonlarca evsiz ülkesinde, vatandaşına hakaret eden sistem kurdular. Böyle rezil, böyle kepaze bir sistem. Biz gelince yabancıya konut satışını 5 yıllığında engelleyeceğiz ve fiyatlar düşmeden yasak kalkmayacak. O kadar çok düzelteceğimiz şey var ki, tuz koktu tuz!” şeklinde yazdı.

Cumhura küfreden Cumhurbaşkanı mı olur?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Depremin yaralarını saracağına, depremzedelere yardım ulaştıracağına halkımıza hakaret ediyor. Cumhura küfreden, hakaret etmeden konuşamayan Cumhurbaşkanı mı olur?” diye konuştu.

Bu öfke neden?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Çıkmış bir tanesi, “Kızılay nerede?” diyor, be ahlâksız, be namussuz, be adi...” sözlerine tepki yağdı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, “Sn. Erdoğan bu öfke neden? Yakınlarınızı mı kaybettiniz? Enkaz başında sevdiklerinizin sesini duydunuz da kurtarma ekibi mi bulamadınız? -10 derecede evladınız yalınayak mı kaldı? Başınızı sokacak bir çadır mı bulamadınız, yoksa topladığınız yardım tırına AFAD el mi koydu?” ifadelerini kullandı.