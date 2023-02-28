Hatay’ın Arsuz ilçesinde yurttaşların deprem sonrası çadır bekleyişi sürüyor.

Hasarlı bir apartman girişinin etrafını kapatarak derme çatma kurdukları alanda yaşamaya çalışan Serkan Avlar, “Burası yıkılsa zaten hepimiz altında kalacağız, 15 kişi burada yaşıyoruz. Gidecek yerimiz de yok, nereye gideceğiz. Dışarıda yatıyoruz, çadır yok. Gelmeyecek biliyoruz. 22 gündür çadır gelecek” dedi. Arsuz’un Gözcüler Mahallesi Muhtarı Süher Ekener ise “Bizim sıkıntımız bu. Sadece çadır istiyoruz. Çok masum bir talep, biz villa istemiyoruz, çadır, soğuktan korunmak için. İnsanlarımız kendi imkanlarıyla çadır almışlar. Genellikle az hasarlı evlerde birbirlerinin duşlarını kullanıyorlar. Genellikle az hasarlı evlere nöbetleşe komşular, akrabalar birbirlerinin duşlarını, tuvaletlerini kullanıyorlar nöbet bekleyerek, panik ederek. Biri kapıda bekliyor. Hemen çıkmak zorunda kalıyoruz. Şu an atlatamadık o psikolojiyi çadırla atlatabilirdik” diye konuştu.

Hatay - Anka