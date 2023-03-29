Sadece demokratik ülkeleri çağırdık

Beyaz Saray sözcüsü John Kirby, ABD’nin Demokrasi Zirvesi’ne NATO üyeleri olan Türkiye ve Macaristan’ın neden çağrılmadığı ile ilgili soruyu cevapladı.

Sözcü Kirby, davetli listesi ile ilgili verilen kararların, ülkelerin demokratik kurumları, insan haklarını, hukukun üstünlüğünü ve medya özgürlüğünü destekleme iradesinin göz önüne alınarak verildiğini açıkladı. Resmen bugün başlayacak olan ve henüz başlamadan Türkiye’de büyük ses getiren ABD liderliğindeki Demokrasi Zirvesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby’ye, iki NATO Müttefiki Türkiye ve Macaristan’ın zirveye ikinci kez davet edilmemesi ile ilgili bir soru soruldu. Kirby, “Ülkelerin zirve listesine eklenip eklenmemesine ilişkin kararlar tüm bunlar göz önünde bulundurularak alındı. 2023’te yeni davet edilen ülkeler, zirvenin temalarını destekleme konusunda açık bir siyasi irade sergilemektedir” dedi. Haber Merkezi

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