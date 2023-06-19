Sağık Bakanı: Kızamık iddiaları asılsız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kaygı uyandıran ‘kızamığa bağlı ölüm’ iddiaları asılsızdır. Ülkemizde kızamık vakalarına bağlı ölümler olduğu yönünde medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından, kızamık vakaları iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Koca, şu değerlendirmelerde bulundu: “Öncelikle şu önemli bilgiye dikkat çekmek istiyoruz. Kızamığa bağlı bir ölüm söz konusu değildir. Kızamığa bağlı olduğu veya olabileceği iddia edilen ölümün nedeni HIV/AIDS hastalığı kaynaklı multiorgan yetmezliğidir. Hasta 2015 doğumlu, yabancı uyrukludur” AA

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