'Sağlam evlerimizin çökmesinden korkuyoruz'

Hatay’da ağır hasarlı binaların yıkılması ve enkazların kaldırılması çalışmaları devam ediyor. Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde yurttaşlar, yasak olmasına rağmen “yerinde ayrıştırma” ve “susuz moloz kaldırılmasına” tepki gösteriyor.

Yıkımlar yapılırken toz kalkmamasını önlemek için su kullanılmadığını söyleyen bir yurttaş, çevre mahallelerden de moloz getirilip mahallelerinde ayrıştırıldığını ileri sürdü. Yurttaş, “Biz komşular olarak gelip kepçecileri uyardık, ‘lütfen su sıkın’ diye. Hiçbir şekilde su sıkmıyorlardı. 5 tane kepçe aynı anda kırım yapıyor. Sağlam olan evlerimizin çökmesinden korkuyoruz. Evimde çatlaklar olmaya başladı. Bunun sorumlusu şirkettir. 30 günlük bebeğim var. Su sıkmalarını rica ettiğimizde, ‘Bana talimat verme, git şikayet et’ diyorlar. Polisi aradım gelmediler. Yerinde ayrıştırma yapılmaması gerekirken bir de dışarıdan moloz getirerek burada ayrıştırıyorlar” şeklinde konuştu. Defne ilçesi sakinlerinden Çiğdem Arslan ise: “Deprem korkusunu atlatamamışken, yaşam alanlarında yapılan ayrıştırma nedeniyle sürekli bir sallantıyla yaşıyoruz” dedi. Hatay - anka

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