Sağlık Bakanlığı’ndan İstanbul genelgesi

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında sağlık personellerinin dağıtımı ile ilgili Sağlık Bakanlığı, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bir genelge yayınlandı.

Alınacak tedbirler kapsamında İstanbul iliyle ilgili düzenlemeler dikkat çekiyor. Bunların içinde en dikkat çekeni İstanbul iline istendiği takdirde atama taleplerinin ivedilikle yapılacağının deklare edilmesi geliyor. Genelgede şu ifade yer alıyor: “Pandemi süresince merkez ve taşra teşkilatında görev yapan tabip/ uzman tabiplerin taleplerine istinaden İstanbul iline mevzuatta aranılan hiçbir sınırlamaya tabi olmadan atamaları ivedilikle yapılabilecek.” Yine ayı şekilde “Eczacı, Hemşire, Hemşire yetkili Ebe, Biyolog Sağlık Memuru/Sağlık Teknikeri, (Laboratuvar, Röntgen, Anestezi), Âcil Tıp Teknisyeni kadrosunda olup da atama talep eden personelin, bu talepleri mevzuatta aranılan diğer şartları taşımaları kaydıyla ivedilikle yerine getirilerek, atamaları yapılabilecek” açıklaması getiriliyor. AA

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