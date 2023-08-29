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29 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

Sağlık bütçesinin dörtte biri ranta gidiyor

29 Ağustos 2023, Salı 20:51
Bu yılın başından temmuz ayı sonuna kadar şehir hastanelerine hizmet alım gideri olarak ödenen miktar 47 milyar lirayı aştı.

Bolu Milletvekili Türker Ateş, Sağlık Bakanlığı’nın harcama verilerini derledi.

Ateş, “Şehir hastaneleri hayata geçmeye başlamadan önce, 2015 yılında bakanlığın hizmet alım giderlerine harcadığı tutar toplam harcamalarının sadece yüzde ikisi. Bu rakam şehir hastanelerinin kurulması ile birlikte hızla artışa geçiyor. 2023 yılının ilk yedi ayında yüzde 26’yı aşıyor. Yani bugün bakanlık, harcadığı her 4 liranın 1 lirasını doğrudan şehir hastanelerine aktarıyor. Bu yılın başından temmuz ayı sonuna kadar şehir hastanelerine hizmet alım gideri olarak ödenen miktar 47 milyar lirayı aştı. Bu akıl almaz büyük bir rakam. 2022 yılının tamamında, şehir hastanelerine toplam 44 milyar lira ödeme yapılmıştı. Bu yıl ilk yedi ayda ödenen rakam, geçen yılın tamamımı geride bıraktı. Geçen yılın ilk yedi ayına göre ise, ödenen miktar yüzde 103 arttı. Ödenen miktarın büyüklüğünü göstermek için şöyle söyleyebiliriz. Sağlık Bakanlığı’nın personel ödemeleri hariç bırakıldığında, diğer işlemleri için harcadığı her 5 liranın 4 lirası şehir hastanelerine aktarılıyor. Bu inanılmaz bir rant transferi demek” açıklamasını yaptı.

Bolu - Anka

 

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