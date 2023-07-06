Sağlık çalışanları iş bırakıyor

Sağlık çalışanları, memur maaşı zammını protesto etmek için bugün bir günlük iş bırakma eylemi yapıyor.

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, "Siyasi iktidarın zam teklifi, memurlar için sefalet demektir. Daha önce de pek çok kez altını çize çize söylediğimiz gibi, kamu emekçilerinin ısrarla yoksullaştırılmasını kabul etmiyoruz. Göz göre göre, oldubitti ile kamu çalışanlarını açlığa ve sefalete mahkum edemezsiniz. Genel Sağlık-İş olarak kamu emekçilerinin çığlığını, sesimizi duymayanlara duyuracağız. Genel Sağlık-İş olarak, acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak sağlık hizmeti verilecek şekilde, ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemleri yapacağımızı buradan duyuruyoruz. Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş'in de desteğiyle yine sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda örgütlü HEP-SEN ile birlikte karar alarak, 7 Temmuz 2023 tarihinde tüm yurt genelinde bir gün iş bırakıyoruz. Açlığı, sefaleti, adaletsizliği içine sindiremeyen tüm kamu emekçilerini ve örgütlerini; özellikle rengi sarı olmayan, sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda örgütlü sendikaları iş bırakma eylemine katılmaya davet ediyoruz" dedi.

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