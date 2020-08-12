Sağlık çalışanları kızgın ve kırgın

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, koronavirüs vak’a sayısında yaşanacak artış ihtimali için ağır vakalarda kullanılan kan sulandırıcı ilâçların stoklanması gerektiği uyarısında bulundu.

Milliyet’in haberine göre, salgını önemsemeyen vatandaşlara sitem eden Tüfek, şunları söyledi: Sağlık çalışanlarında bıkkınlık, kızgınlık ve kırgınlık oluştu. Bayramdaki görüntüleri gördükten sonra insanların çalışma hevesi kırıldı. Vak’a sayıları artarsa ne olacak inanın bilmiyoruz. 35 derece sıcakta, virüse karşı koruyucu ekipmanla gün geçirmenin ne demek olduğunu bizler biliyoruz. Hepimizin ailesi var. Vatandaşlarımız daha duyarlı olabilirdi. Hastaların yüzde 95’i Kovid-19’u hafif semptomlarla atlattığı için önemsemiyor ve bu vurdumduymazlık dalga dalga yayılıyor. Tepe noktalarında sıkıntı yaşamamak için kan sulandırıcı bazı ilâçlanın stratejik stok ve üretimini gözden geçirmeliyiz. Kasım ayında aşı gelene kadar dayanmamız lazım. Heparin ağırlaşan Kovid-9 vak’alarında kullandığımız bir kan sulandırıcı. Bu ilâcı hastalarda ilk uygulayan tıp merkeziyiz. Şu an için ilâç sıkıntımız yok ancak tablo daha kötüye gider ve Nisan ayındaki durum ortaya çıkarsa şimdiden önlem almak gerekir. Ucuz bir ilâç olduğundan yeterli sayıda stoklamak sağlık açısında önemli olacaktır.