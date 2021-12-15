Sağlık ekip işidir, bölünmemeli

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert: “Balkonlardan hepimizi alkışlayıp, sıra zamma gelince bizleri işçi-memur, doktor-hemşire, temizlik-güvenlik diye ayıran zihniyeti kabul etmiyoruz.”

Recep Gören - ANKARA

Öz Sağlık-İş Sendikası’nın yaklaşık 10 gündür bütün Türkiye’de başlattığı kitlesel basın açıklamalarına Ankara da katıldı. Ankara’da görev yapan pek çok sağlık kurum ve kuruluşundan gelerek basın açıklamasına katılan sağlık işçileri, ellerindeki pankart ve dövizlerle hak aradılar. Sağlık işçileri refahtan pay isterken “Bizler de Sağlık Çalışanıyız” pankartı açtılar. Genel Başkan Devlet Sert 500’e yakın sağlık işçisinin katıldığı basın açıklamasında sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin de pandeminin kahramanı olduğunu, yapılacak olan her ek ödemede haklarının olduğunu söyledi.

Ayrımcı zihniyeti kabul etmiyoruz

İşçi-memur bütün sağlık çalışanları bir ekip halinde Covid ile mücadele konusunda mücadele ettiğini söyleyen Devlet Sert, “Bu mücadelenin ülkece alkışlanmasından, değer görmesinden mutlu olmuştuk. Ancak bugün gelinen noktada, pandeminin kahramanları sağlık çalışanlarının ek zamlarla ödüllendirilmesi konusunda, bu ekip içinde ayrım yapıldığını görmekten, sağlık çalışanı olarak sadece hekimleri adlandırılmasından, sağlık işçisinin adının hiçbir şekilde anılmamış olmasından da bir o kadar üzüntü duyduk. Üzüntümüz; ek zammın sadece hekimler için düşünülmüş olmasındadır. Üzüntümüz; sağlık çalışanlarına müjde denilerek açıklanan düzenlemenin, diğer hiçbir sağlık çalışanını kapsamamasındadır” diye konuştu.

“Balkonlardan hepimizi alkışlayıp, sıra zamma gelince bizleri işçi-memur, doktor-hemşire, temizlik-güvenlik diye ayıran zihniyeti kabul etmiyoruz” diye konuşan Sert, “çünkü; covidli hastaya 112 acil ambülansları olarak ilk dokunan el biziz, sedyede taşıyan yönlendiren, işlemlerini yapan altını temizleyen, yemeğini yediren, güvenliğini sağlayan bağlanan cihazların teknik sorumlusu biziz, biz sağlık işçileriyiz” dedi.