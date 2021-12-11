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‘Sağlık hizmeti nefes gibidir, kesilince hissedersiniz’

11 Aralık 2021, Cumartesi 22:30
Öz Sağlık-İş Sendikası Bilecik Şubesi Başkanı Hasan Sarı, hekim maaşlarına yapılacak zam düzenlemesinde bütün sağlık çalışanlarının yer almamasına; “Sağlık çalışanlarının hizmeti nefes gibidir, kesilince hissedersiniz” tepkisini gösterdi.

Öz Sağlık-İş Sendikası Bilecik Şubesi üyeleri, hekim maaşlarına zam öngören yasal düzenlemenin bütün sağlık çalışanlarını kapsamamasını, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaptıkları açıklama ile protesto etti. Öz Sağlık-İş Sendikası Bilecik Şubesi Başkanı Hasan Sarı, “Kamuoyunda ‘Hekim Zammı’ olarak adlandırılan çalışma, diğer bütün sağlık çalışanlarının tepkisi ile karşılaşılınca isabetli bir karar ile yeniden değerlendirilmek üzere bütçe görüşmelerinden sonraya bırakılmıştır. ‘Pandeminin kahramanı sağlık çalışanlarına müjdemiz var’ denilerek açıklanan zam haberi ile kimlerin sağlık çalışanı olarak görülüp, kimlerin kapsam dışı tutulduğu net olarak ortaya çıkmıştır” dedi. Sarı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

Bu anlayışı kabul etmiyoruz

“Yapılan açıklamalarla, sağlık işçisinin ‘sağlık çalışanı’ olarak görülmemiş olması bizleri derinden üzmüştür. Hekimlere yapılacağı ilân edilen ve biz sağlık işçilerinin de desteklediği zamlarla ilgili kimsenin bir sıkıntısı yoktur. Sıkıntı; ayrıştırılmakta, ötekileştirilmekte, ‘sağlık ekip işidir’ sözünün boşa çıkartılmasında, çalışma barışının altına dinamit yerleştirilmesinde, fedakarlığın meslek ayrımına tabi tutulmasında, sağlık işçisinin ‘sağlık çalışanı’ olarak görülmemesinde, nimet-külfet dengesinde, işçiye sadece külfetin yazılmasındadır. Öncelikle bilinmelidir ki; sağlık ve sosyal hizmet işçisinin yetkili sendikası olarak; işçiyi sağlık çalışanı olarak görmeyen anlayışı kabul etmiyoruz. Ambulanslarla Covid’li hasta taşıyan 112 personelinden, ambulans sürücülerinden, hasta karşılama personelinden, Covid’li hastaların altını temizleyen, bakımını yapan, yemeğini yediren, yönlendirmelerini yapan, verilerini giren çalışanlardan, teknik personelinden, Sağlık işyerlerinde asayişi sağlayan güvenlik görevlilerinden, teknik işlerden sorumlu işçilerden söz etmemek, onların fedakarlığını yok saymak, ailelerinden uzakta günlerce izinsiz çalışan sağlık işçilerini ‘sağlık personelinden saymamak’ şeklindeki bir anlayışı kabul etmiyoruz. Sağlık çalışanlarının tamamı ‘pandeminin kahramanıdır’, ortada bir paylaşım varsa herkes hakkı olanı almalıdır. Biz sağlık çalışanlarının hizmeti nefes gibidir, kesilince hissedersiniz.”

Bilecik - anka

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