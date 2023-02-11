Sağlık yardımında ciddi ihtiyaç var

Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten: “Adıyaman, Hatay ve Maraş’ta sağlık birimleri çökmüş durumda, çok ciddi ihtiyaç var” dedi.

Deprem bölgesinde 100 binden fazla personel görev yapıyor. Yetkililer sağlık, yardım, arama ve kurtarma çalışmalarında bir sıkıntı olmadığını söylüyor ama sahada çalışan sağlıkçılar ciddi eksiklikler olduğunu ifade ediyor. Doç. Dr. Ökten, devamında şunları kaydetti:

Her şey sorunlu

Hava koşulları çok kötü, gece özellikle fırtına, kar ve yağmur var. Dışardaki insanlara ciddi anlamda bir şey ulaşmış değil. Enkaz altındaki vatandaşların soğuktan donarak ölme ihtimalleri oldukça yüksek. Burada da ciddi bir koordinasyonsuzluk var. Bölgedeki tüm sağlık birimlerini dolaştım, yollarda bir sürü vinçler var ancak kullanacak kimse yok veya daha bölgeye girememişler. Yardım tırları kilometrelerce uzunlukta ancak onarı doğru dürüst sevk edecek, yer açacak koordinasyon yok. 0Tıbbi malzeme, ilaç eksikliği var. Ancak sürekli olarak herhangi bir şeye ihtiyacımız yok deniliyor ama sahadaki durum söylenenlerden farklı. Çok ciddi bir koordinasyonsuzluk ve plansızlık var. Yani her şey sorunlu.”

Haber Merkezi