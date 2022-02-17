Sağlıkçılar grevde

Mersin sağlık emekçileri, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin geri çekilmesi, özlük haklarında iyileştirme ve aile sağlığı merkezi cari gider ödeneklerinin arttırılması talebiyle bugün ve yarın iş bırakma eylemi yapacak.

Konuyla ilgili Mersin Tabip Odası’nda basın açıklaması yapan sağlık emekçileri, hakları verilinceye kadar eylemleri sürdüreceklerini duyurdu. Mersin Aile Hekimleri Derneği Başkanı Haydar Karakoyun, “Aile Hekimleri ve tüm sağlık çalışanları olarak aylardır sorunlarımızı dile getirmek için meydanlarda basına demeç veriyor ve her alanda haykırıyoruz fakat Sağlık Bakanlığı ve Bürokrasisi bizleri görmüyor ve duymuyor” dedi. Karakoyun, “Bunun yanı sıra Covid-19 hastalığını meslek hastalığı olarak kabul edilmemiş olup tüm taleplerimize rağmen bu yanlış düzeltilmemiştir. Sağlıkta performansa yönelik sistem dayatılmaya devam edilmiştir. Ağır nöbet şartlarında, tüm hekimlerimiz ve sağlık çalışanları meslek onuruna aykırı bir şekilde çalışmaya zorlanmıştır” diye konuştu. Haber Merkezi

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