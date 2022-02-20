Sağlıkçılara şiddet dur durak bilmiyor

Koronavirüsün bugüne kadarki en bulaşıcı varyantı olduğu belirtilen Omicron ile birlikte vak’a sayısının rekorlar kırdığı, uzun PCR kuyruklarının oluştuğu, yoğun bakım doluluk oranlarının artmaya başladığı Ocak ayında, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet dur durak bilmeden devam etti.

Caydırıcılığı olmayan cezalarla birlikte her geçen gün boyutu artan sağlıkta şiddet, yeni yılın ilk ayında yine tavan yaptı. Ay boyunca 68 saldırganın sebep olduğu 30 şiddet olayında, 57 sağlık çalışanı mağdur oldu. Sağlık-Sen’den yapılan açıklamada, günübirlik tepkiler ve cezaî müeyyidelerin caydırıcı olmamasının maalesef sağlıkta şiddeti körüklediğini, bunun da her ay rakamların net şekilde ortaya koyduğu belirtildi. Açıklamada, “Sağlıkta şiddet sorununu görmezden gelmek nitelikli sağlık sistemini zedelerken, şiddet sarmalını da içinden çıkılmaz bir hale sokmaktadır. Artık bu gidişata “dur” demek elzem bir durum haline gelmiştir. ‘Sağlıkta Şiddete Karşı Âcil Eylem Planı’nın ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini yineleyerek, buradan bir kez daha yetkililere sesleniyoruz” denildi. Ankara - Ahmet Terzi

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