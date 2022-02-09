Sağlıkçıların çağrıları kayıtsız kalmasın

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Aralık 2021 tarihinde gündeme getirilen üniversitelerde görev yapan doktorları, aile hekimlerini SGK ve Adlî Tıp’ta görev yapan hekimleri bile kapsamayan, ücret artışının zaruret olduğu bütün sağlık çalışanlarını içine almayan ve ek ödemeden mahsuplaşma sebebiyle de katkı olarak önemli bir anlam taşımayan düzenlemenin eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini belirtti.

Aradan geçen sürede TBMM’de bu konuda somut adımların atılmadığını söyleyen Kahveci, “Çağrılara kayıtsız kalınmamalı, en kısa sürede de bir takvim açıklanarak tereddütler ortadan kaldırılmalıdır” dedi. Ankara - Fatih Karagöz

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