Sağlıkta istifalar kapıda

Aile hekimleri, yönetmeliğe karşı 27 Ağustos’ta iş bırakacak. Hekimler, yönetmelikte değişikliğe gidilmezse 3 bin dilekçeyle toplu istifaya hazırlandıklarını açıkladı.

Aile hekimlerinin mevcut iş yükünü arttıran ve maaşlardan yüzde 10 kesinti yapılmasının önünü açan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne karşı Antalya’da da iş bırakma eylemi yapıldı. Kazanımlarını kaybetmek istemediklerini ve sözleşme geri çekilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirten aile hekimleri, 27 Ağustos’ta yine iş bırakacak. gazeteduvar’ın haberine göre, hekimler, 28 Ağustos’ta da Ankara’da ‘beyaz önlük’ yürüyüşü yapacak. Başlatılan istifa kampanyası için ise şu ana kadar yaklaşık 3 bin aile hekiminin istifa dilekçelerini hazırladığı aktarıldı.

AŞI YÜKÜ AİLE HEKİMLERİNDE

Sağlık Bakanlığı’nın 17 aydır taleplerini dikkate almadığını söyleyen Antalya Aile Hekimleri Derneği (ANTAHED) Başkanı ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Genel Sekreteri Hüseyin Güntürkün, “Bakanlığa pandemiden önceki Ocak ayından beri uyarı ve önerilerde buluyoruz. Şubat ayından itibaren ‘salgın geliyor’ diye birçok kez başvurduk, hiçbir cevap gelmedi. Martta da pandemi başladı. Pandemide en önde bizler çalışıyoruz. Önce Covid-19 hastaları, ardından aşılama geldi. Aşı yükünün yüzde 80’ini aile hekimleri çekiyor” diye konuştu.

17 AYDIR EK ÖDEME YAPILMADI

Güntürkün şöyle devam etti: “Aile hekimlerine 17 aydır ek ödeme verilmedi. ‘Vatandaşları telefonla arayıp semptom sorgulaması yaparsanız para veririz’ diye şarta bağladılar. Bu pandemi yükünde kronik hastalık tarama ve takipleri hayata geçirildi. Biz zaten kronik hastalıkların durumunu sistem üzerinden takip ediyoruz. Ancak iş yükü ve bizden talep edilenler mevcut şartlarda sürdürülemez. Bunca iş yükünün içinde bir de sekreterlik yapacağız. Hastanelerin aşı odasındakiler ek ödeme aldı, biz alamadık. Aile hekimi olunca her şey şarta bağlanıyor. Aşı yükünün yüzde 80’ini çeken meslek grubuna bu kadar haksızlık yapılamaz. Yönetmelik bir ceza yönetmeliği olarak ortaya çıktı.”