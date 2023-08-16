Sağlıkta şiddet bitmiyor

Türkiye’nin temel sorunlarından biri olan ‘sağlıkta şiddet’e bir yenisi daha eklendi.

İzmir’de özel bir tıp merkezinde göz doktoru olarak görev yapan Cüneyt İzzettinoğlu, sağlam raporu vermeyince hasta ve yakını tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, İzzettinoğlu, “Çok utanç verici ve talihsizce. 10 yıl okuyup doktor oluyoruz. Bu muameleyi hak etmiyoruz. Kınıyor ve utanıyorum” dedi. ‘Beyaz kod’ veren ve sağlık raporu alıp şahıslardan şikayetçi olan Dr. Cüneyt İzzettinoğlu, Gemi adamı belgesi için gelmişlerdi. Muayene neticesinde görmesinin yetersiz olduğunu söyledim. Durumu anlattım ama hareketleri agresifleşti. (...)Kısa bir süre sonra A.C.’nin kardeşi gelip hakaret etmeye başladı. Ben de belki cayıp gider diye sekreterime videoyu açmasını söyledim. Ancak öyle olmadı, direkt saldırıya geçti. Ben de nefsi müdafaa yaptım” dedi. Haber Merkezi

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