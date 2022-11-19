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19 KASIM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Sağlıkta şiddet dert olmaya devam ediyor

19 Kasım 2022, Cumartesi 20:37
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Sağlıkta şiddet toplumsal bir sorun olarak hem sağlık sistemini hem de geleceğimizi tehdit eden bir unsur olmaya devam ediyor” dedi.

“Ekim Ayı Sağlıkta Şiddet Raporu”nu paylaşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş,  “Sağlıkta şiddet toplumsal bir sorun olarak hem sağlık sistemini hem de geleceğimizi tehdit eden bir unsur olmaya devam ediyor. Yarına güçlü bir sağlık sistemi ve huzurlu çalışanlar bırakmak istiyorsak toplamsal mücadeleyi bugünden başlatmamız gerekiyor” dedi. 

Ekim ayında da sağlık çalışanlarının gündeminin ilk sıralarında yine şiddetin yer aldığını söyleyen Durmuş, “Hiçbir kamu kurum ve kuruluşuna silah gibi öldürücü, yaralayıcı aletle girilemezken, sağlık merkezlerine dileyen dilediği gibi girilebilmektedir. Ekim ayında yaşanan 2 olay, bu durumun kanıtıdır. İlk olay Karaman’da yaşandı. Bir saldırgan, hemşireyi çalıştığı aile sağlığı merkezinde tabancayla vurdu. Ağır yaralanan hemşire bir böbreğini maalesef kaybetti” diye konuştu. 

Samih Durmuş şunları söyledi: “Sağlık çalışanlarının kanayan yarası olan şiddet, aslında tüm toplumun ortak sorunudur. Bundan dolayı, sağlıkta şiddetle mücadelede tüm toplum sorumlu olmalıdır. Bu bağlamda, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanında eğitimcilere, medya organlarına, yasama ve adli mercilere, ünlü ve rol model kişilere önemli görevler ve sorumluluklar düşmektedir.” 

VİCDANLARI RAHATLATICI CEZALAR ALMIYOR 

Ekim ayında 32 saldırganın neden olduğu 19 şiddet vakasında, 36 sağlık çalışanının mağdur olduğunu bildiren Durmuş, şu bilgileri paylaştı: “Ay boyunca yaşanan 19 şiddet olayının 13’üne hasta ve hasta yakınları neden olurken, 6’sına kendini bilmez kişiler sebebiyet verdi. Ekim ayında yaşanan şiddet vakalarının 18’i hem sözlü hem fiili, 1’i sözlü vuku buldu. Şiddet olaylarının 14’ü hastanelerde, 5’i ise sahada gerçekleşti. Ay boyunca yaşanan 19 şiddet olayında; 13 acil tıp teknisyeni, 8 güvenlik görevlisi, 5 doktor, 4 hemşire, 1 eczacı ve 5 diğer sağlık çalışanı mağdur oldu. Şiddet vakalarına sebebiyet veren 32 saldırganın 7’si hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Gözaltına alınan 20 saldırgan serbest bırakıldı. 5 saldırgan ise tutuklandı. Daha da üzücü olan ise yasalara rağmen saldırganların çoğunun vicdanları rahatlatıcı cezalar almamasıdır. Mahkemeler, Ekim ayında bu tespiti yine teyit eder kararlara imza atmışlardır.” 

ANKARA - RECEP GÖREN

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