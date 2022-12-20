"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ARALIK 2022 SALI - YIL: 53

"Sahte doktor" soruşturması tamamlandı

20 Aralık 2022, Salı 11:37
Tekirdağ'da Ayşe Özkiraz'ın "sahte doktor" olarak çalışmasına ilişkin Sağlık Bakanlığınca yürütülen soruşturma sonucunda, çocuk cerrahisi uzmanı ile ameliyathane sorumlusu doktora ceza verildi, hastane başhekiminin yönetici sözleşmesi feshedildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çerkezköy Devlet Hastanesinde sahte doktorun görev yaptığı iddiaları üzerine bakanlıkça yürütülen soruşturmanın 4 Aralık 2022'de tamamlandığı, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapma ihtiyacı doğduğu" belirtildi.

 

Açıklamada, "bakanlıkça tüm personel hareketlerinin dijital ortamda takip edildiği" bildirilen açıklamada, "Habere konu olan Ayşe Özkiraz ile ilgili hiçbir kayıt bulunmamaktadır. Bu açıdan sağlık personeli sıfatıyla herhangi bir kurumumuzda çalışması, maaş ve görev alması, işlem yapması mümkün değildir." bilgisine yer verildi.

Ancak Özkiraz'ın, hastanede görevli çocuk cerrahisi uzmanına sahte bazı belgeler göstererek kendini tıp fakültesi mezunu olarak tanıttığı ve uzmanlık sınavını kazandığını beyan ederek yanılttığının anlaşıldığı aktarılan açıklamada, "Yapılan soruşturmada, bilgi ve görgüsünü artırmak üzere refakat etme talebinin ilgili uzman hekim tarafından olumlu karşılanması üzerine bu hekimle beraber bazı hastaların muayenesinde ve ameliyatında gözlemci olarak bulunduğu tespit edilmiştir. Hastanede doktor yetkisini kullanması, hiçbir hastaya doğrudan müdahalesi, tıbbi işlem yapması söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

"Adli kovuşturma devam etmektedir"

Bu kişinin, yaklaşık 4 ay boyunca belirli aralıklarla hastaneye gelerek ilgili doktora refakat ettiği belirtilen açıklamada, "Bu esnada kendisinden şüphelenen uzman hekim, başhekimliğe ihbarda bulunmuş ve başhekimlikçe Çerkezköy Kaymakamlığına, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğüne ve Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına konu intikal ettirilmiştir. Bunun üzerine olay haber konusu olmuştur." bilgisi verildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan soruşturmada, iddia edildiği gibi sahte doktorun çalıştırılması söz konusu değildir. Yetkisiz bir kişi tarafından hiçbir tıbbi işlem yapılmasına müsaade edilmemiştir. Ancak yetkisiz bir kişinin hastaneye girip çıkması, poliklinik, servis ve ameliyathanede bulunması, hatta buralarda çektirdiği fotoğrafları paylaşmasına fırsat verilmesi, hastane yöneticileri tarafından bu gibi durumları önleyici tedbirlerin alınmasındaki yetersizlik bakımından Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve Hasta Hakları Yönetmeliğine aykırılıklar bulunmaktadır. İlgililer hakkında gerekli disiplin ve idari işlemleri yapılmıştır.

Hazırlanan teftiş raporu doğrultusunda, çocuk cerrahisi uzmanına aylıktan kesme cezası verilmesine ve il içinde başka bir hastanede görevlendirilmesine, ameliyathane sorumlu doktoruna kınama cezası verilmesine ve hastane başhekiminin yönetici sözleşmesinin feshedilmesine karar verilmiştir. Yalan beyanlarla olaylara sebep olan Ayşe Özkiraz halen tutuklu olup, adli kovuşturma devam etmektedir."

AA

Okunma Sayısı: 294
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeni asgari ücret rakamı bugün belirleniyor

    'Aktif çatışmalar 1300 kilometrelik cephe hattında sürüyor'

    Hollanda, kölelik tarihi nedeniyle ''resmen'' özür diledi: 'Yüzyıllar boyunca insan onurunu ayaklar altına aldık'

    "Sahte doktor" soruşturması tamamlandı

    Rusya: Planları kışkırtıcı ve düşmanca olan Yunanistan'ı uyarıyoruz

    MSB: NATO uçuşunu önlemeye çalışan Yunanistan uçaklarına, Hava Kuvvetlerimiz karşılık verdi

    OHAL Komisyonu nihayet lağvediliyor: Ağır hasar, hukuk uyanınca giderilecek

    Kanunla kurulan üniversite KHK ile kapatıldı

    Yurt dışına çıkmak isteyenlerin sayısında rekor artış

    Cumhur seçmenine göre de karar adil değil

    Uygur soykırımı 6 yıldır devam ediyor

    Tunus seçimine katılım yüzde 8.8 oldu: Arap Birliği'nden araştırma çağrısı

    Japonların %64,9’u savunma için vergi artışına karşı

    Yüzde 60 açlık sınırının altında

    YouTube kötü yorumları cezalandıracak

    Demokratik toplumda yeri yok

    MEB Şube Müdürleri itibarlarını istiyor

    '1 yıldır peynir alıp, yemiyorum'

    YSK Başkanı Akkaya’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sürecine ilişkin açıklama

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kanunla kurulan üniversite KHK ile kapatıldı
    Genel

    OHAL Komisyonu nihayet lağvediliyor: Ağır hasar, hukuk uyanınca giderilecek
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dayanışma ve provokasyon
    Cevher İLHAN

    Kumpas açığa çıkıyor…
    Ahmet BATTAL

    İmamoğlu’na cezaya cezacıların itirazı
    Ali FERŞADOĞLU

    Evinizde üniversite okumak istemez misiniz?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Osmanlı’da “küçük kıyâmet” alâmetleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Çocuğun hukuku korunmalıdır!
    Genel

    '1 yıldır peynir alıp, yemiyorum'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.