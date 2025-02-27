Said Özdemir Ağabey dualarla

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin talebelerinden Said Özdemir’i vefat yıl dönümünde rahmetle yâd ediyoruz.
Risale-i Nur’da Emirdağ Lâhikası’ndaki bir mektupta Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin “Tillolu Said” olarak belirttiği Said Özdemir Ağabey, 1930 Tillo doğumludur.
1938’den itibaren Ankara merkezinde Risale-i Nur hizmetlerine devam eden Özdemir, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda “Ankara gezici vaiz”liği ve muhtelif vazifeler yapmış ve emekli olmuştur. Said Özdemir, Üstad Bediüzzaman Hazretleri’yle son görüşmesinde kendisine şöyle dediğini nakletmiştir: “Kardeşim, hizmeti düşünmeyin; Cenab-ı Hak hizmeti en muhalife de yaptırır. Sizin düşüneceğiniz; uhuvvet, muhabbet, ittihad ve tesanüddür.” Said Özdemir Ağabey 26 Şubat 2016’da vefat etmişti.
İstanbul - Sedat Serdar