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1 MART 2022 SALI - YIL: 53

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada karar

28 Şubat 2022, Pazartesi 18:45
Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin davada, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanık, 6 yıl 8 ay ile 16 yıl 3 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Ferizli ilçesinde bulunan cezaevi kampüsündeki salonda görülen duruşmada, tutuklu yargılanan fabrika sahiplerinden Yaşar C. ile Hasan Ali V, tutuksuz sanıklar fabrika sahiplerinden Ali Rıza Ergenç C. ile Erşan Ö, Asiye A, Aslı B, tutuksuz müşteki sanık Ahmet Ç. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanıkların son sözlerinin sorulmasının ardından duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Heyet, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan sanıklar fabrika sahiplerinden Yaşar C. ve Ali Rıza Ergenç C'yi 16 yıl üçer ay, Hasan Ali V'yi 12 yıl 6 ay ve tutuksuz sanıklar Erşan Ö, Asiye A, Aslı B. ve Ahmet Ç'yi 6 yıl sekizer ay hapis cezasına çarptırdı.

Tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak Hasan Ali V'nin tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, diğer tutuklu sanık Yaşar C'nin bu halinin devamına hükmetti.

Karar sonrası müştekilerden açıklama

Duruşma sonrası müştekiler ve avukatları, salonun önünde basın açıklaması yaptı.

Patlamada hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar'ın ablası Hatun Tepeçınar ile ölen Halis Yılmaz'ın babası Muammer Yılmaz, verilen cezalara tepki gösterdi.

Müşteki avukatlarından Can Atalay, "Direndiler ama buraya kadar değil. Biz daha yeni başladık. Bu feryada kulak verin." dedi.

Avukat Gülşen Uzuner de ailelerden hiçbirinin sevdiklerinin yasını tutamadığını aktararak, "Aileler kendi yoksulluklarını, kendi yoksunluklarını dayanışma ile çözmeye çalıştılar. Herkese seslenmeye çalıştılar. Haklılığımızı görün, yanımızda durun, çocuklarımızın hesabı sorulsun diye." ifadesini kullandı.

Süreç

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve olay yerine 50 kilometre mesafedeki birçok noktadan duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Öte yandan patlamada yaralanan Ahmet Ç, davada müşteki sanık olarak yargılanıyordu.

Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen fabrikadaki patlayıcıların 9 Temmuz'da saat 11.35'te kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada da 3 asker şehit olmuştu.

İlk patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında hazırlanan 27 sayfalık iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede 7 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Tutuklu yargılanan iş güvenliği uzmanı Aslı B. ile sorumlu müdür Asiye A. ve ustabaşı Erşan Ö. tahliye edilmişti.

AA

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