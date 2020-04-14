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14 NİSAN 2020 SALI - YIL: 51

Salda Gölü paylaşımlarına ilişkin Bakan Kurum'dan açıklama

14 Nisan 2020, Salı 19:45
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Paylaşılan olumsuz görüntüler, Salda Gölü’nü koruma eksenli projemizi kesinlikle yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Salda Gölü nasıl korunacak?

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Salda Gölü bizim kalbimiz, en değerli varlıklarımızdan bir tanesidir." ifadesini kullanan Kurum, sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından soruşturma başlatıldığını belirtti.

Salda Gölü'nün geleceğe en doğal haliyle ulaştırılacağını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Milletimiz müsterih olsun. Usulsüz vusul olmaz. Usul asıl kadar önemlidir. Salda'yı koruyacak olan projenin, kendisi kadar, uygulama usulü de çevreci olmalıdır. Bu nedenle işçilerimizden peyzaj ekiplerimize kadar herkes çok daha dikkatli olacak. En küçük hoyratlığa dahi müsaade etmeyeceğiz. Yüklenici firmaya, projede yer almayan bir uygulama yaptığı için gerekli cezalar verilmiştir. Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmıştır.

Sorumluluğu kesinleşen personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Paylaşılan olumsuz görüntüler, Salda Gölü'nü koruma eksenli projemizi kesinlikle yansıtmamaktadır. Bizim projemiz, bembeyaz kumsallarıyla, turkuaz rengiyle, Salda'yı gelecek nesillere en güzel şekilde koruyarak aktarma projesidir."

"Salda Gölü'nde plansız, çarpık yapılaşmaya son verdik"

İlk etapta, Salda Gölü'nde plansız, çarpık yapılaşmaya, gölün bilinçsizce kullanımına son verdiklerine işaret eden Kurum, gölün kıyısına otomobil girişini yasakladıklarını, gölü kamp ve karavan görüntülerinden kurtardıklarını, biriken çöp yığınlarını da ortadan kaldırdıklarına değindi.

Bilim insanlarıyla çalışarak projede gölden 800 metre mesafede sökülür takılır, doğayla uyumlu ahşap malzeme kullandıklarına dikkati çeken Kurum, şu bilgileri verdi:

"Bunların dışında herhangi bir yapılaşmaya müsaade etmiyoruz. Bir gram çimento, bir gram asfalt dökülmeyecek, tek bir çivi dahi çakılmayacak. Doğa koruma hassasiyetimizi en üst düzeyde tutmak adına, Salda Gölü Proje Alanı'na 7 gün 24 saat esasına göre çalışan kamera sistemi kuracağız. Böylelikle dileyen vatandaşlarımız, istedikleri her an projemizi internet ortamında izleyebilecekler." 

AA

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