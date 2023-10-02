Saldırgan, PKK üyesi

İçişleri Bakanlığı, Ankara’da gerçekleşen bombalı saldırıya ilişkin, “Yapılan çalışmalarda, teröristlerden birinin kimliği belirlenmiş; BTÖ (PKK) üyesi olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir” açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan çalışmalarda, teröristlerden birinin kimliği belirlenmiş, bölücü terör örgütü PKK üyesi olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir.” bilgisine yer verildi. Olayda yaralanan iki polis memurunun tedavilerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, “Saldırı girişiminde kullanılan araçla ilgili yapılan araştırmada, Kayseri’nin Develi ilçesindeki özel bir iş yerinde veteriner sağlık teknisyeni olarak görev yapan Mikail Bozlağan adlı vatandaşımız, bu teröristlerce katledilerek aracı gasbedilmiştir. Saldırı girişiminin engellendiği yerde yapılan incelemelerde, 9 bin 700 gram RDX ihtiva eden C-4 patlayıcı madde, 3 el bombası, bir roketatar, bir Glock marka susturucu takılı tabanca, bir Blow marka tabanca, bir M-4 marka Karabina uzun namlulu silah, bir AK-47 marka uzun namlulu silah ele geçirilmiştir.” denildi. AA

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