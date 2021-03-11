Saldırı hepimize

Gazeteci-Yazar Levent Gültekin’e yönelik saldırıya tepkiler sürüyor.

Sokak ortasında kalabalık bir grubun saldırısı sonucu iki el parmağı kırılan Gültekin’le dayanışma amacıyla aydın, sanatçı, yazar, hukukçu ve politikacıların da aralarında olduğu 3388 yurttaşın imzaladığı basın açıklaması yapıldı. Gültekin’e saldırının demokrasiye ve barışa yönelik olduğu vurgulanan açıklamada, “Ülkeyi yönetenlere çağrımız ve ikazımızdır. Her zaman barıştan, demokrasiden, özgürlükten, eşitlik, hak ve adaletten yana olan; bu uğurda özveri ve cesaretle mücadele eden gazeteci-yazar Levent Gültekin’in dostu, arkadaşı, meslektaşı, takipçisi olmaktan gurur duyuyoruz. Yurttaşlar olarak, vicdanlara hitap eden sesini susturmak için yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz” ifadelerii de kullanıldı.