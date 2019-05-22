Saldırılar ‘kurumsal’

Son dönem muhalif kesime yönelik saldırılarda faillerin serbest bırakılması dikkat çekiyor.

Cezasızlığı hukuki, psikolojik ve sosyolojik açıdan değerlendiren uzmanlar, bunun şiddeti teşvik ettiği görüşünde hemfikir. DW’ye konuşan Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Bülent Küçük, son dönemde tanık olunan muhalif siyasi ve gazeteci linç girişimlerinin, bireysel eylemler olduğu konusunda şüpheli. Küçük, bu saldırıların sistematik ve belki de gayri şeffaf “kurumsal” girişimler oldukları konusunu gündeme getiriyor. Zira Küçük’e göre yakın tarihimiz böylesi olumsuz örneklerle dolu. konuşan ve eleştiri sınırlarının oldukça daraltıldığını, muhalif seslerin idari tedbirlerle boğulduğunu dile getiren Küçük, “Böyle bir ortamda içine devlet fikri kaçan kimi hassas yurttaşların muhalif sesleri çıplak şiddet yoluyla kısmaya çalışması, güçlülüğün de güçsüzlüğün de belirtisi olarak okunabilir” diyor.

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