Saldırıya uğrayan Levent Gültekin: Parmaklarım kırılmış

İstanbul Bakırköy’deki Halk TV’nin merkez binası önünde yaklaşık 25 kişi olduğu belirtilen bir grubun saldırısına uğrayan gazeteci Levent Gültekin, saldırıda parmaklarının kırıldığını söyledi.

Levent Gültekin saldırıya uğradı Olay, Gültekin Bakırköy Meydanı’ndan Halk TV binasına yürürken gerçekleşti. Grup tarafından tekme ve yumruklarla darp edilen Gültekin, vücudunun ve yüzünün çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle yaralandı. Uğradığı saldırının ardından önceki gün akşamki programı iptal etmeyen Gültekin, kırılan parmakları dışında iyi olduğunu açıkladı. Ne olmuştu? Gazeteci Levent Gültekin, 8 Mart’ta Murat Sabuncu ile yaptığı programa katılmak üzere gittiği Halk TV’nin Bakırköy’deki merkez binası önünde yaklaşık 25 kişi olduğu belirtilen bir grubun saldırısına uğramıştı. Uğradığı saldırıyı anlatan Gültekin, “Devlet bu tür eşkıyalara bir disiplin vermek için vardır, ama ne yazık ki izliyor” demişti. Gültekin’in, bir tv programında Türkeş’e yönelik sözleri sonrası MHP tarafından hedef gösterildiği iddia edildi.

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