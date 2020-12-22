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22 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

Salgın gündemiyle son 24 saat

22 Aralık 2020, Salı 01:52
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 77 milyon 429 bini, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1 milyon 703 bini, iyileşenlerin sayısı ise 54 milyon 325 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 18 milyon 301 bini, Hindistan'da 10 milyon 75 bini, Brezilya'da 7 milyon 241 bini ve Rusya'da 2 milyon 877 bini geçti.

ABD'deki cezaevlerinde yatan her 5 mahkumdan birinin Kovid-19 salgınına yakalandığı ve şimdiye kadar 1700 mahkumun öldüğü belirtildi.

İngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü nedeniyle Fransa'nın uyguladığı kısıtlamalar yüzünden bazı ürünlerin bitebileceği uyarısı yaptı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Kovid-19 aşısı uygulamasının pazar günü başlayacağını duyurdu.

İtalya'da salgın sırasındaki emeklerinden ötürü sağlık çalışanlarını onurlandırmak için hatıra para basılacak.

İspanya'da, salgının sosyo-ekonomik etkilerini en ağır hisseden sektörlerin başında gösterilen restoran ve kafeteryalar, yardım taleplerini hükümete duyurabilmek için eylemlerini sürdürdü.

Rusya, Kovid-19'un daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıktığı İngiltere ile hava yolu ulaşımını bir hafta durduracağını duyurdu.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının Avrupa Birliği’nde (AB) kullanılmasına onay verirken, AB de EMA tarafından verilen kullanım onayını tasdik etti ve dağıtım izni verdi.

Gana'da Kovid-19 nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi

Sırbistan'da hükümet, alışveriş merkezleri, giyim mağazaları, kafe ve restoran gibi işletmelerin hafta içi yerel saat ile 20.00'ye kadar faaliyet göstereceğini açıkladı.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, ülkesinde geçen hafta kullanımı onaylanan Pfizer ve BionTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının, gelecek haftadan itibaren uygulanmaya başlayacağını açıkladı.

Gana'da, vakaların artması nedeniyle ülkede yeni kısıtlamalar getirildi. Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, Noel kutlamaları sırasında ülkedeki tüm restoranlar, gece kulüpleri, barlar ve sahillerin açık olmayacağını ifade etti.

Güney Kora Ulusal Mahkeme İdaresi, mahkemelere faaliyetlerine 3 hafta ara verme önerisinde bulundu. Kurum, mahkeme salonlarında bulaşı önleyebilmek için yargıçlardan, 22 Aralık'tan itibaren duruşmaları ertelemelerini istedi.

Sri Lanka'nın eski Cumhurbaşkanı Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin cesetlerinin din hassasiyeti gözetilmeden zorla krematoryumlarda yakılmasına tepki gösterdi.

Kenya Tıp Doktorları, Eczacılar ve Diş Hekimleri Birliği (KMPDU), Kovid-19 tedbirlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle greve başladı.

Güney Afrika'da mutasyona uğrayan koronavirüs daha hızlı yayılıyor

Avustralya yönetimi, ülkenin en büyük şehri Sidney’de artan Kovid-19 vakalarını önlemek amacıyla, kentteki vatandaşlar için diğer bölge ve eyaletlere giriş yasağı kararı aldı. Yetkililer, gece yarısından sonra Sidney Havalimanından bazı uçuşların iptal edildiğini bildirdi.

Pakistan Senatosundan milletvekili Kalsum Parvin, Kovid-19 dolayısıyla öldü.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Yüksek Mahkeme, yönetimin geçen yıl getirdiği "gösteriler sırasında" maske takılması yasağının yerinde olduğuna karar verdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni halinin öncekinden daha hızlı yayıldığını duyurdu.

Tayland'da binlerce kişi Kovid-19 testi yaptırmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Bangkok’un Samut Sakhon kentinde binlerce Taylandlı üçlü sıralar halinde kuyruk oluşturarak Kovid-19 testi yaptırmayı bekledi.

AA

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