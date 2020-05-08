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Salgın İslamofobi’yi kırıyor

08 Mayıs 2020, Cuma 23:26
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Bilen, Korona salgınının İslamiyet’e yönelik ilgiyi arttıracağını ve İslamofobinin azalacağını söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Bilen de çeşitli dinî geleneklerin bu tür salgınları cezalandırma olarak gördüklerini hatırlattı ancak bu inancın günümüzde zayıfladığına dikkat çekti. VOA Türkçe’nin haberine göre,  Bilen, “Bunda bilimsel açıklamaların epeyce bir katkısı oldu. İslâm geleneği açısından baktığımızda ise İslâm, insan aklının en üst seviyesine hitap eden bir dindir. Elbette olan bitenler Allah’ın bilgisi ve kudreti dahilindedir. Bu yüzden halk arasında da ‘tedbir bizden, takdir Allah’tan’ inancı yaygın” diye konuştu.

Kaygılar insanı kutsala yönlendiriyor

Korona salgını sürecinin Türkiye’de dindarlık ve inancı güçlendirdiği görüşünü dile getiren Bilen, “Salgınla mücadelede temizlik gibi şartlar, İslâm’ın ibadet esaslarıyla da uyumlu olduğu için bunu kendi inançlarının teyidi olarak gören çok sayıda Müslüman var. Sadece İslâm dünyasında değil, başka inanç grupları için de ekonominin kapanması, sokağa çıkma yasakları insanları yalnızlaştırdı. Bu da insanları dinî inançları konusunda yeni bir muhasebeye, sorgulamaya yöneltti. İnsanların yaşadığı ümitsizlik ve korku onlara kutsala yönelmekten başka bir çıkar yol ya da çare bırakmadı” diye konuştu.

DinÎ inançları kuvvetlendirecek

Demir, “Bu felâket bize tabiatla olan ilişkimizin yanlış olduğunu gösterdi. Bilimin açtığı dünya görüşü yerine ahlâkî değerleri ön plana çıkaran tabiat ve insan hakkındaki bir sorgulamanın başlayacağını düşünüyorum. Ben bu salgının dinin ve dinî inançların kuvvetlenmesine yarayacağını düşünüyorum” dedi. Bilen, İslam’daki temizlik anlayışının, nelerin yenip nelerin yenmeyeceği konusundaki İslâmî kuralların İslâmiyet’e yönelik entelektüel ilgiyi arttıracağını ve Batı’daki İslamofobinin azalacağını da sözlerine ekledi.

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