Salgında bir yılın özeti: Tedbirler vaktinde alınamadı

Uzmanlara göre, pandemi bilimsel verilere dayalı olarak yönetilmedi. Salgın yönetiminde toplumsal ve siyasÎ cevaplara göre hamleler yapıldı.

Türkiye’nin salgın mücadelesini değerlendiren uzmanlara göre, pandemi bilimsel verilere dayalı olarak yönetilmediğini, salgın yönetiminde toplumsal ve siyasî cevaplara göre hamleler yapıldığını ifade etti. Türkiye’de salgının bir yıllık bilânçosu ise 2 milyon 800 bini aşkın hasta ve 29 binden fazla ölü özetle... dw Türkçe’nin haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ilk vak’ayı açıkladığı 11 Mart 2020 tarihinden bu yana, Türkiye’de gündemi salgın belirliyor. Geride kalan bir yılda Türkiye’de vak’a ve ölüm sayıları, hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranları kadar tartışılan bir konu daha vardı: Salgının nasıl yönetildiği…

İlk vak’adan önce tedbirler alınmıştı, ancak...

11 Mart 2020 öncesine bakıldığında, Türkiye’nin, salgını ülkeye taşımamak için aylar öncesinde aldığı tedbirleri görmek mümkün. Çin’de ilk vak’aların ortaya çıkmasından sadece günler sonra, 10 Ocak 2020’de, uzman hekimlerden oluşan Bilim Kurulu’nun kurulması, bu kurulun tavsiyeleri doğrultusunda havaalanında termal kameralar yerleştirilmesi, vak’aların görüldüğü ülkelerden gelen yolcuların taramaya tabi tutulması ve bazı ülkelere kısmî uçuş yasakları gibi tedbirler 11 Mart’taki ilk vak’anın ortaya çıkışından çok önce alındı. Ancak Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu Üyesi olan Doç. Dr. Osman Elbek’e göre bu uygulamalar yeterli değildi. Tüm dünyayı saran bir salgında Türkiye’de vak’a olmamasının neredeyse imkânsız olduğuna dikkat çeken Elbek, “Söylenen şey şuydu: Biz çok başarılıyız. Vak’amız yok. Bu, en başından beri problemli bir bakış açısıydı. Bu bakış açısı, yani vak’a olmayışını bir başarı olarak tariflemek, bizim erken dönemde hastalarımızı korumamızı engellendi. Toplumun, olabilecek pandemiden en az hastalık ve ölümle kurtulması değil, bir başarı öyküsünün yazılması hedeflendi” görüşünü savunuyor. Ancak Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nden Prof. Dr. Sarp Üner’e göre bu tedbirlerin çoğu, zamanında alınan tedbirler değildi. Yani, Türkiye’de yapılması gerekenlerin büyük bir kısmı yapıldı; ancak zamanında değil.

Birinci dalgadan hiç kurtulamadık

İki uzman da Türkiye’de, salgını kontrol altına almak için gerekli olan, en az iki haftalık tam kapanmanın hiçbir zaman gerçekleşmediğine dikkat çekiyor. Türkiye’de üretim sürecinin pandemi boyunca hiç durmadığına vurgu yapan Doç. Dr Elbek, “Tam kapanmanın kritik noktası temel ihtiyaç dışındaki üretimin durdurulmasıdır. Türkiye, üretim üzerinden kârını hiç sekteye uğratmadı. Kapanma dediğimiz günlerin hepsi dikkat ederseniz bayram, hafta sonu gibi üretimin tabii olarak yavaşladığı süreçlerde gerçekleşti” vurgusu yapıyor. Hem Elbek hem de Prof. Dr Üner’e göre Türkiye bütün bu kararların bir sonucu olarak salgının ilk dalgasından bir türlü kurtulamadı ve halen birinci dalganın piklerini yaşıyor.

Kurumların eksikliği

Kimine göre ekonomik, kimine göre siyasi gerekçelere bağlı salgın yönetiminde yapılan bu hatalar, tıp tarihçisi Doç. Dr. Fatih Artvinli’ye göre ise, Türkiye’de kurumsal bir salgın yönetim kültürünün olmamasının ürünü. Artvinli’ye göre, bu eksiklik kendini en çok verilerin paylaşılması konusunda gösterdi. Öyle ki salgın boyunca meslek odalarından yapılan açıklamalar ile bakanlıktan gelen açıklamaların çeliştiği ve verilerin saklandığına ilişkin toplumda bir güvensizlik oluştu.