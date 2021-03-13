"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MART 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Salgında bir yılın özeti: Tedbirler vaktinde alınamadı

13 Mart 2021, Cumartesi 01:25
Uzmanlara göre, pandemi bilimsel verilere dayalı olarak yönetilmedi. Salgın yönetiminde toplumsal ve siyasÎ cevaplara göre hamleler yapıldı.

Türkiye’nin salgın mücadelesini değerlendiren uzmanlara göre, pandemi bilimsel verilere dayalı olarak yönetilmediğini, salgın yönetiminde toplumsal ve siyasî cevaplara göre hamleler yapıldığını ifade etti. Türkiye’de salgının bir yıllık bilânçosu ise 2 milyon 800 bini aşkın hasta ve 29 binden fazla ölü özetle... dw Türkçe’nin haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ilk vak’ayı açıkladığı 11 Mart 2020 tarihinden bu yana, Türkiye’de gündemi salgın belirliyor. Geride kalan bir yılda Türkiye’de vak’a ve ölüm sayıları, hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranları kadar tartışılan bir konu daha vardı: Salgının nasıl yönetildiği… 

İlk vak’adan önce tedbirler alınmıştı, ancak...

11 Mart 2020 öncesine bakıldığında, Türkiye’nin, salgını ülkeye taşımamak için aylar öncesinde aldığı tedbirleri görmek mümkün. Çin’de ilk vak’aların ortaya çıkmasından sadece günler sonra, 10 Ocak 2020’de, uzman hekimlerden oluşan Bilim Kurulu’nun kurulması, bu kurulun tavsiyeleri doğrultusunda havaalanında termal kameralar yerleştirilmesi, vak’aların görüldüğü ülkelerden gelen yolcuların taramaya tabi tutulması ve bazı ülkelere kısmî uçuş yasakları gibi tedbirler 11 Mart’taki ilk vak’anın ortaya çıkışından çok önce alındı. Ancak Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu Üyesi olan Doç. Dr. Osman Elbek’e göre bu uygulamalar yeterli değildi. Tüm dünyayı saran bir salgında Türkiye’de vak’a olmamasının neredeyse imkânsız olduğuna dikkat çeken Elbek, “Söylenen şey şuydu: Biz çok başarılıyız. Vak’amız yok. Bu, en başından beri problemli bir bakış açısıydı. Bu bakış açısı, yani vak’a olmayışını bir başarı olarak tariflemek, bizim erken dönemde hastalarımızı korumamızı engellendi. Toplumun, olabilecek pandemiden en az hastalık ve ölümle kurtulması değil, bir başarı öyküsünün yazılması hedeflendi” görüşünü savunuyor. Ancak Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nden Prof. Dr. Sarp Üner’e göre bu tedbirlerin çoğu, zamanında alınan tedbirler değildi. Yani, Türkiye’de yapılması gerekenlerin büyük bir kısmı yapıldı; ancak zamanında değil. 

Birinci dalgadan hiç kurtulamadık

İki uzman da Türkiye’de, salgını kontrol altına almak için gerekli olan, en az iki haftalık tam kapanmanın hiçbir zaman gerçekleşmediğine dikkat çekiyor. Türkiye’de üretim sürecinin pandemi boyunca hiç durmadığına vurgu yapan Doç. Dr Elbek, “Tam kapanmanın kritik noktası temel ihtiyaç dışındaki üretimin durdurulmasıdır. Türkiye, üretim üzerinden kârını hiç sekteye uğratmadı. Kapanma dediğimiz günlerin hepsi dikkat ederseniz bayram, hafta sonu gibi üretimin tabii olarak yavaşladığı süreçlerde gerçekleşti” vurgusu yapıyor. Hem Elbek hem de Prof. Dr Üner’e göre Türkiye bütün bu kararların bir sonucu olarak salgının ilk dalgasından bir türlü kurtulamadı ve halen birinci dalganın piklerini yaşıyor.

Kurumların eksikliği

Kimine göre ekonomik, kimine göre siyasi gerekçelere bağlı salgın yönetiminde yapılan bu hatalar, tıp tarihçisi Doç. Dr. Fatih Artvinli’ye göre ise, Türkiye’de kurumsal bir salgın yönetim kültürünün olmamasının ürünü. Artvinli’ye göre, bu eksiklik kendini en çok verilerin paylaşılması konusunda gösterdi. Öyle ki salgın boyunca meslek odalarından yapılan açıklamalar ile bakanlıktan gelen açıklamaların çeliştiği ve verilerin saklandığına ilişkin toplumda bir güvensizlik oluştu.

 

Okunma Sayısı: 81
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Salgında bir yılın özeti: Tedbirler vaktinde alınamadı

    Dünya, Suriye’deki yıkımı seyrediyor... Sorumlular hesap vermeli

    Hepimiz dijital obez adayıyız

    7 milyon yapıya hızla yenileme gerekiyor

    Besicilik bitme noktasına geldi

    Türkiye'nin son 24 saati

    Ders var, aşı yok

    Artık Türkiye’de güvende değiliz

    EYT’liler: Avrupa’da kimse çöpten ekmek toplamıyor

    Bursa - Ankara yolunda feci kaza

    Tekirdağ’ın en büyük camii bitmek üzere

    Bakan Akar'dan 'Mısır' açıklaması

    Sasunyan’ın tahliyesi kesinleşti, Dışişleri Bakanlığı şiddetle kınadı

    'Asya kökenli vatandaşlarımız korku içinde yürüyor'

    Mehmet Akif Ersoy dualarla yad ediliyor

    Gündoğmuş'da 45 gündür Kovid-19 vakası görülmedi

    UCM'nin kararı İsrail'in üst düzey isimlerini alarma geçirdi

    ABD, Yunan medyasındaki iddiaları yalanladı

    'Mısır'la diplomatik düzeyde temaslarımız başladı'

    Ağrı - Doğubayazıt'ta deprem

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bakanın AİHM çelişkileri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Erdoğan ve Erbakan tarzı meselesi
    Sebahattin YAŞAR

    Ölmeden evvel son hamle
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Kademeli kontrolsüz anormalleşme!”
    Faruk ÇAKIR

    Papazlardan imamlara destek
    Ali FERŞADOĞLU

    Uzay aracı Apollo 11, Juna ve hakikat-i Mi’rac
    Mehmet ÇETİN

    Kader Risalesi’nin Mütalâası
    Abdil YILDIRIM

    Süvarilik ve kırk yamalı hırka

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.